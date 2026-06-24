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Главная Новости дня Ежедневно около 100 украинцам отказывают в выезде за границу

Ежедневно около 100 украинцам отказывают в выезде за границу

Ua ru
Дата публикации 24 июня 2026 18:54
Демченко: ежедневно около 100 украинцам отказывают в выезде за границу
Проверка документов на границе. Фото: Западное региональное управление Госпограничной службы Украины — Западная граница

Пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил, что ежедневно примерно сотням граждан отказывают в выезде за границу. По его словам, в основном речь идет о мужчинах.

Об этом Андрей Демченко заявил на пресс-конференции в среду, 24 июня, передает корреспондент Новини.LIVE Анна Сирик.

Выезд украинцев за границу

"Ежедневно пограничники, особенно сейчас в летний период, отказывают в выезде за пределы Украины около 100 гражданам. Подавляющее большинство, конечно, это мужчины, которые не подпадают под условия пересечения границы во время действия военного положения. Но отказы могут касаться и детей", — отметил Демченко.

Он подчеркнул необходимость проверки документов. В частности, часто отказ может быть выдан в том случае, если срок действия паспорта истек, а человек не обратил на это внимания.

Что касается детей, распространённой ошибкой родителей являются ситуации, когда они поручают сопровождение ребёнка за границей третьим лицам, но неправильно оформляют нотариально заверенное согласие на выезд.

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"Эта норма действовала и до введения военного положения, и если родители делегируют полномочия третьему лицу по сопровождению своего ребенка, то нотариально заверенное согласие должно быть от обоих родителей. Хотя на время действия военного положения действует упрощенная процедура, и один из родителей может делегировать полномочия третьему лицу на сопровождение своего ребенка, написав письменное согласие и заверив его в органах опеки и попечительства", — говорит пресс-секретарь ГПСУ,

Часто из-за непонимания законодательных требований один из родителей оформляет нотариальное согласие, полагая, что этого достаточно для выезда ребенка с третьим лицом. В то же время в случае такой формы согласия оно должно быть обязательно предоставлено обоими родителями.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Демченко, в июне было задержано более 800 нарушителей границы. Количество попыток остается стабильным, но в мае наблюдался незначительный рост показателей.

Также Демченко сообщал, что половина украинцев выбирают пункты пропуска в сторону Польши. Граждане выезжают за границу на отдых.

граница Украина Андрей Демченко
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
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