Демченко: щодня близько 100 українцям відмовляють у виїзді за кордон

Перевірка документів на кордоні. Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко розповів, що щодня у виїзді за кордон відмовляють приблизно сотні громадянам. За його словами, здебільшого йдеться про чоловіків.

Про це Андрій Демченко сказав на пресконференції у середу, 24 червня, передає кореспондентка Новини.LIVE Анна Сірик.

Виїзд українців за кордон

"Щодня прикордонники, особливо зараз у літній період, відмовляють у виїзді за межі України близько 100 громадян. Переважена більшість, звісно, це чоловіки, які не підпадають під умови перетину кордону під час дії воєнного стану. Але відмови можуть стосуватися і дітей", — зазначив Демченко.

Він наголосив на необхідності перевірки документів. Зокрема, часто відмова може бути тоді, коли паспорт протермінований, а людина не звернула на це уваги.

Стосовно дітей, поширеною помилкою батьків є ситуації, коли вони доручають супровід дитини за кордоном третім особам, але неправильно оформлюють нотаріально посвідчену згоду на виїзд.

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"Ця норма діяла і до воєнного стану, і якщо батьки делегують повноваження третій особі щодо супроводу своєї дитини, то нотаріально посвідчена згода має бути від обох батьків. Хоча на час дії воєнного стану є спрощена процедура, і один з батьків може делегувати повноваження третій людині щодо супроводу своєї дитини, написавши письмову згоду і завіривши її в органах опіки та опікування", — каже речник ДПСУ,

Часто через нерозуміння законодавчих вимог один із батьків оформлює нотаріальну згоду, вважаючи, що цього достатньо для виїзду дитини з третьою особою. Водночас у разі такої форми згоди вона має бути обов’язково надана обома батьками.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Демченка, у червні було затримано понад 800 порушників кордону. Кількість спроб залишається стабільною, але у травні було незначне зростання показників.

Також Демченко повідомляв, що половина українців обирають пункти пропуску у бік Польщі. Громадяни виїжджають за кордон на відпочинок.