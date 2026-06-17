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Головна Новини дня Перетин кордону з Польщею: у ДПСУ спростували панічні повідомлення

Перетин кордону з Польщею: у ДПСУ спростували панічні повідомлення

Ua ru
Дата публікації: 17 червня 2026 15:09
Перетин кордону з Польщею: у ДПСУ спростували панічні повідомлення
Прикордонник на кордоні. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко спростував панічні повідомлення стосовно перетину кордону з Польщею. За його словами, жодного колапсу немає. Наразі фіксується прогнозоване сезонне навантаження, а не зупинка руху.

Про це ексклюзивно Андрій Демченко повідомив в ефірі Ранок.LIVE.

Перетин кордону з Польщею

"Досить часто на різних майданчиках використовують слово "колапс" на кордоні з Польщею. Фактично, я б не підтримував цю тезу, бо в цілому літній сезон — це збільшення суттєве пасажиропотоку. Але не можна говорити, що черги зберігаються 24 години на добу", — зазначив Демченко.

За його словами, наприклад, у будні дні в ранкові годин черг на пунктах пропуску практично немає.

Водночас польська сторона планувала повністю закрити автобусне сполучення Шегині — Медика для планового ремонту, але Міністерство розвитку України вчасно домовилося, аби сполучення на літній період там не припинялося.

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За попередню добу через пункт пропуску "Медика" на виїзд з України поїхали 29 автобусів, що перевищує прогнозовані обсяги. Водночас на в’їзному напрямку пасажиропотік залишився стабільним.

"Але, знову ж таки, людям треба враховувати, що ближче до обіду, особливо вихідні дні, або після обіду, динаміка пасажиропотоку щодня зростає. І це призводить до черг. До прикладу, навіть цієї ночі на напрямку пунктів пропуску "Шегині" та "Краківець" були черги станом на 00:00. Хоча інші пункти пропуску черг не мали взагалі", — каже Демченко.

Він порадив людям дивитися стан завантаженості пунктів пропуску перед тим, як їхати до кордону.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Андрія Демченка, на західних пунктах пропуску зафіксовано зростання пасажиропотоку через початок літнього сезону, відпустом та завершенням навчального року.

А українцям, які планують поїздки за кордон, варто завчасно підготувати всі документи. У пунктах пропуску інколи можуть виникати труднощі через вимоги країни. Зокрема, одну з пасажирок не допустили до в’їзду в Польщу через відсутність підтвердження місця проживання.

Польща кордон черги на кордоні
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
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