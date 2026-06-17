Пересечение границы с Польшей: в ГПСУ опровергли панические сообщения

Пограничник на границе. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

Пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко опроверг панические сообщения о пересечении границы с Польшей. По его словам, никакого коллапса нет. В настоящее время наблюдается прогнозируемая сезонная нагрузка, а не остановка движения.

Об этом Андрей Демченко эксклюзивно сообщил в эфире Ранок.LIVE.

Пересечение границы с Польшей

"Довольно часто на различных площадках используют слово "коллапс" на границе с Польшей. Фактически, я бы не поддержал этот тезис, потому что в целом летний сезон — это существенное увеличение пассажиропотока. Но нельзя говорить, что очереди сохраняются 24 часа в сутки", — отметил Демченко.

По его словам, например, в будние дни в утренние часы очередей на пунктах пропуска практически нет.

В то же время польская сторона планировала полностью закрыть автобусное сообщение Шегини — Медика для планового ремонта, но Министерство развития Украины вовремя договорилось, чтобы сообщение на летний период там не прекращалось.

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За предыдущие сутки через пункт пропуска «Медика» на выезд из Украины проехали 29 автобусов, что превышает прогнозируемые объемы. В то же время на въездном направлении пассажиропоток остался стабильным.

"Но, опять же, людям нужно учитывать, что ближе к обеду, особенно в выходные дни, или после обеда, динамика пассажиропотока ежедневно растет. И это приводит к очередям. Например, даже этой ночью на направлении пунктов пропуска "Шегини" и "Краковец" по состоянию на 00:00 были очереди. Хотя на других пунктах пропуска очередей не было вообще", — говорит Демченко.

Он посоветовал людям проверять загруженность пограничных пунктов перед тем, как отправляться к границе.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Андрея Демченко, на западных пунктах пропуска зафиксирован рост пассажиропотока в связи с началом летнего сезона, отпуском и завершением учебного года.

А украинцам, планирующим поездки за границу, стоит заранее подготовить все документы. На пунктах пропуска иногда могут возникать трудности из-за требований принимающей страны. В частности, одну из пассажирок не допустили к въезду в Польшу из-за отсутствия подтверждения места проживания.