Пересечение границы с Польшей: в ГПСУ опровергли панические сообщения
Пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко опроверг панические сообщения о пересечении границы с Польшей. По его словам, никакого коллапса нет. В настоящее время наблюдается прогнозируемая сезонная нагрузка, а не остановка движения.
Об этом Андрей Демченко эксклюзивно сообщил в эфире Ранок.LIVE.
Пересечение границы с Польшей
"Довольно часто на различных площадках используют слово "коллапс" на границе с Польшей. Фактически, я бы не поддержал этот тезис, потому что в целом летний сезон — это существенное увеличение пассажиропотока. Но нельзя говорить, что очереди сохраняются 24 часа в сутки", — отметил Демченко.
По его словам, например, в будние дни в утренние часы очередей на пунктах пропуска практически нет.
В то же время польская сторона планировала полностью закрыть автобусное сообщение Шегини — Медика для планового ремонта, но Министерство развития Украины вовремя договорилось, чтобы сообщение на летний период там не прекращалось.
За предыдущие сутки через пункт пропуска «Медика» на выезд из Украины проехали 29 автобусов, что превышает прогнозируемые объемы. В то же время на въездном направлении пассажиропоток остался стабильным.
"Но, опять же, людям нужно учитывать, что ближе к обеду, особенно в выходные дни, или после обеда, динамика пассажиропотока ежедневно растет. И это приводит к очередям. Например, даже этой ночью на направлении пунктов пропуска "Шегини" и "Краковец" по состоянию на 00:00 были очереди. Хотя на других пунктах пропуска очередей не было вообще", — говорит Демченко.
Он посоветовал людям проверять загруженность пограничных пунктов перед тем, как отправляться к границе.
Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Андрея Демченко, на западных пунктах пропуска зафиксирован рост пассажиропотока в связи с началом летнего сезона, отпуском и завершением учебного года.
А украинцам, планирующим поездки за границу, стоит заранее подготовить все документы. На пунктах пропуска иногда могут возникать трудности из-за требований принимающей страны. В частности, одну из пассажирок не допустили к въезду в Польшу из-за отсутствия подтверждения места проживания.