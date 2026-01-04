Видео
Европа активно готовится к войне — Гордон раскрыл детали

Европа активно готовится к войне — Гордон раскрыл детали

Ua ru
Дата публикации 4 января 2026 12:24
Европа готовится к войне с Россией — Гордон высказался об угрозах и обороне
Дмитрий Гордон. Фото: УНИАН

Журналист Дмитрий Гордон заявил, что европейские страны уже активно готовятся к возможному военному сценарию. В частности, они наращивают производство оружия и готовят население к войне, осознавая риск со стороны России.

Об этом Дмитрий Гордон сообщил в эфире Вечір.LIVE.

Читайте также:

Европа готовится к возможной войне с Россией

Гордон подчеркнул, что Европа понимает, что РФ теоретически и практически может пойти войной на страны Балтии, например, на Польшу, на Молдову.

"Мы видим, что на фронте у России нет пехоты, нет бронетехники, то есть мы же видим это. Я бываю в подразделениях, которые атакуют дронами, и вижу всю линию боевого соприкосновения", — отметил журналист.

По его словам, российские оккупанты в лучшем случае атакуют на мотоциклах, лошадях, а в худшем — пешком. У них практически нет бронетехники, поскольку все уничтожено.

Гордон не представляет, как с такой пехотой Россия ворвется в страны Балтии.

"Там уже все в минных полях, в заграждениях, в ежах, под воздушным наблюдением и так далее. Я не представляю, как пехотным способом пробиться в страны Балтии", — говорит он.

Кроме того, журналист не понимает, где Россия сможет найти еще такое количество солдат, если все они на фронте в Украине.

В то же время у РФ хватает ракет, поэтому они могут наносить удары по городам европейских стран.

"Россия может наносить ракетные удары по Таллинну, Вильнюсу, Риге, Кишиневу или Варшаве так же как по Киеву или Харькову. Вопрос лишь в том, как на это отреагирует НАТО", — добавил Гордон.

Напомним, по информации СМИ, в странах Балтии продолжаются работы на мостах, которые предназначены для их подрыва на границах с Россией и Беларусью.

А руководитель ОП Кирилл Буданов сообщал, что Россия сократила срок плана нападения на страны Запада.

война нападение Дмитрий Гордон Украина Европа Россия
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
