Україна
Страны Балтии взорвут мосты на границах с РФ и Беларусью, — СМИ

Страны Балтии взорвут мосты на границах с РФ и Беларусью, — СМИ

Ua ru
Дата публикации 30 декабря 2025 16:39
Страны Балтии взорвут мосты на границах с РФ и Беларусью, - детали
Опоры моста. Фото иллюстративное: Reuters

Страны Балтии готовятся к возможным военным угрозам со стороны России и Беларуси. В Литве продолжаются работы на мостах, предназначенные для их подрыва вблизи белорусской границы. Вооруженные силы Литвы подтвердили, что это часть мероприятий, согласованных в июле прошлого года.

Об этом сообщает литовский общественный вещатель LRT во вторник, 30 декабря.

Читайте также:

Снос мостов на границе с Беларусью и Россией

Военные Литвы сообщили, что эти работы являются частью подготовки к Балтийской линии обороны вдоль границ с Россией и Беларусью. Согласно плану, мосты оборудуют "инженерными конструкциями для крепления взрывчатых материалов".

"Мосты и дороги выбираются на основе расположения природных препятствий и их стратегического значения в системе обороны Литвы", — отметили литовские военные.

Вооруженные силы заявили, что уже создали несколько десятков мест вблизи границы для хранения противотанковых мин и других препятствий. В то же время продолжаются работы по посадке деревьев для защиты на ключевых дорогах, а также — по углублению оросительных канав, которые будут служить траншеями и дополнительными противотанковыми барьерами.

Напомним, что Зеленский 21 ноября встретился с министром обороны Литвы

Ранее мы также информировали, что Лукашенко "объяснил", почему над Литвой залетали метеорологические шары с белорусской территории. 

граница мост Литва Беларусь Россия
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
