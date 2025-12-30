Країни Балтії підірвуть мости на кордонах з РФ і Білоруссю, – деталі

Опори моста. Фото ілюстративне: Reuters

Країни Балтії готуються до можливих воєнних загроз з боку Росії та Білорусі. У Литві тривають роботи на мостах, призначені для їх підриву поблизу білоруського кордону. Збройні сили Литви підтвердили, що це частина заходів, узгоджених у липні минулого року.

Про це повідомляє литовський суспільний мовник LRT у вівторок, 30 грудня.

Реклама

Читайте також:

Знесення мостів на кордоні з Білоруссю та Росією

Військові Литви повідомили, що ці роботи є частиною підготовки до Балтійської лінії оборони вздовж кордонів з Росією та Білоруссю. Згідно з планом, мости обладнують "інженерними конструкціями для кріплення вибухових матеріалів".

"Мости та дороги обираються на основі розташування природних перешкод та їхнього стратегічного значення в системі оборони Литви", — зазначили литовські військові.

Збройні сили заявили, що вже створили кілька десятків місць поблизу кордону для зберігання протитанкових мін та інших перешкод. Водночас тривають роботи з посадки дерев для захисту на ключових дорогах, а також — з поглиблення зрошувальних канав, які слугуватимуть траншеями та додатковими протитанковими бар'єрами.

Нагадаємо, що Зеленський 21 листопада зустрівся з міністром оборони Литви.

Раніше ми також інформували, що Лукашенко "пояснив", чому над Литвою залітали метеорологічні кулі з білоруської території.