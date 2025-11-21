Зустріч Зеленського із міністром оборони Литви — які питання обговорили

Зустріч Зеленського та Робертаса Каунаса. Фото: Офіс президента України

У п'ятницю, 21 листопада, Володимир Зеленський зустрівся з міністром оборони Литви Робертасом Каунасом. В Україну очільник литовського оборонного відомства приїхав уперше після свого нещодавнього призначення на посаду.

Про це повідомив голова держави.

Зустріч президента України та міністра оборони Литви

Під час зустрічі сторони обговорили оборонні потреби України та перспективи спільного оборонного виробництва. Також йшлося про дипломатичну ситуацію та можливості справедливого завершення війни.

Володимир Зеленський подякував президенту Литви Гітанасу Наусєді та всьому литовському народу за підтримку України від самого початку повномасштабного вторгнення. Окремо він висловив вдячність за приєднання до ініціативи PURL, завдяки якій українці можуть закуповувати американську зброю.

"Ваша підтримка справді допомагає захищати нашу цивільну інфраструктуру та рятувати життя", — зазначив голова держави.

Нагадаємо, Володимир Зеленський провів телефонну розмову з віцепрезидентом США Венсом. Йшлося про план дій щодо завершення війни в Україні.

Також ми повідомляли, що 21 листопада Володимир Зеленський розмовляв із Генсеком НАТО Марком Рютте. Йшлося про удар по Тернополю та план, який запропонувала американська сторона.