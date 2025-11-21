Встреча Зеленского с министром обороны Литвы — какие вопросы обсудили

Встреча Зеленского и Робертаса Каунаса. Фото: Офис Президента Украины

В пятницу, 21 ноября, Владимир Зеленский встретился с министром обороны Литвы Робертасом Каунасом. В Украину глава литовского оборонного ведомства приехал впервые после своего недавнего назначения на должность.

Об этом сообщил глава государства.

Встреча президента Украины и министра обороны Литвы

Во время встречи стороны обсудили оборонные потребности Украины и перспективы совместного оборонного производства. Также речь шла о дипломатической ситуации и возможностях справедливого завершения войны.

Владимир Зеленский поблагодарил президента Литвы Гитанаса Науседу и весь литовский народ за поддержку Украины с самого начала полномасштабного вторжения. Отдельно он выразил благодарность за присоединение к инициативе PURL, благодаря которой украинцы могут закупать американское оружие.

"Ваша поддержка действительно помогает защищать нашу гражданскую инфраструктуру и спасать жизни", — отметил глава государства.

