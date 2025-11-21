Встреча Зеленского с министром обороны Литвы — какие вопросы обсудили

Зеленский встретился с министром обороны Литвы — что обсудили
В пятницу, 21 ноября, Владимир Зеленский встретился с министром обороны Литвы Робертасом Каунасом. В Украину глава литовского оборонного ведомства приехал впервые после своего недавнего назначения на должность.
Об этом сообщил глава государства.
Встреча президента Украины и министра обороны Литвы
Во время встречи стороны обсудили оборонные потребности Украины и перспективы совместного оборонного производства. Также речь шла о дипломатической ситуации и возможностях справедливого завершения войны.
Владимир Зеленский поблагодарил президента Литвы Гитанаса Науседу и весь литовский народ за поддержку Украины с самого начала полномасштабного вторжения. Отдельно он выразил благодарность за присоединение к инициативе PURL, благодаря которой украинцы могут закупать американское оружие.
"Ваша поддержка действительно помогает защищать нашу гражданскую инфраструктуру и спасать жизни", — отметил глава государства.
Напомним, Владимир Зеленский провел телефонный разговор с вице-президентом США Вэнсом. Речь шла о плане действий касательно завершения войны в Украине.
Также мы сообщали, что 21 ноября Владимир Зеленский разговаривал с Генсеком НАТО Марком Рютте. Речь шла об ударе по Тернополю и плане, который предложила американская сторона.
