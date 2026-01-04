Європа готується до війни з Росією — Гордон висловився про загрози та оборону

Дмитро Гордон. Фото: УНІАН

Журналіст Дмитро Гордон заявив, що європейські країни вже активно готуються до можливого воєнного сценарію. Зокрема, вони нарощують виробництво зброї та готують населення до війни, усвідомлюючи ризик з боку Росії.

Про це Дмитро Гордон повідомив в ефірі Вечір.LIVE.

Європа готується до можливої війни з Росією

Гордон наголосив, що Європа розуміє, що РФ теоретично та практично може піти війною на країни Балтії, наприклад, на Польщу, на Молдову.

"Ми бачимо, що на фронті у Росії немає піхоти, немає бронетехніки, тобто ми ж бачимо це. Я буваю в підрозділах, які атакують дронами, і бачу всю лінію бойового зіткнення", — зазначив журналіст.

За його словами, російські окупанти в кращому випадку атакують на мотоциклах, конях, а в гіршому — пішки. У них практично немає бронетехніки, оскільки все знищено.

Гордон не уявляє, як з такою піхотою Росія увірветься в країни Балтії.

"Там вже все в мінних полях, в загородженнях, в їжаках, під повітряним спостереженням і так далі. Я не уявляю, як піхотним способом пробитися в країни Балтії", — каже він.

Крім того, журналіст не розуміє, де Росія зможе знайти ще таку кількість солдат, якщо всі вони на фронті в Україні.

Водночас у РФ вистачає ракет, тому вони можуть завдавати ударів по містах європейських країн.

"Росія може завдавати ракетні удари по Таллінну, Вільнюсу, Ризі, Кишиневу чи Варшаві так само як по Києву або Харкову. Питання лише в тому, як на це відреагує НАТО", — додав Гордон.

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, у країнах Балтії тривають роботи на мостах, які призначені для їх підриву на кордонах з Росією і Білоруссю.

А керівник ОП Кирило Буданов повідомляв, що Росія скоротила термін плану нападу на країни Заходу.