ВСУ показали новые наземные дроны, которые уже применяют на фронте

Наземные роботизированные системы. Фото: Новини.LIVE

Вооруженные силы Украины показали новейшие наземные роботизированные комплексы, которые воины уже применяют на фронте. Эти системы уже хорошо зарекомендовали себя во время боевых действий.

Об этом рассказал офицер отдела развития НРК Сухопутных войск Владимир Ровенский, передает корреспондент Новини.LIVE Анна Сирык.

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Наземные комплексы

Во время встречи Ровенский рассказал, что несмотря на некоторые трудности украинские военные активно развивают направление наземных роботизированных комплексов. Они уже хорошо зарекомендовали себя во время боевых действий.

"Развитие обусловлено интенсивным огневым воздействием противника на передние боевые порядки наших войск. Развитие является естественным и очень нужным", — сказал он.

По словам офицера, если сравнивать наземные комплексы с БПЛА - на сегодня можно сказать, что тактика и техника применения фактически в разы сложнее, чем у просто беспилотных систем. Военный пояснил, что это связано с развертыванием архитектуры связи для работы таких комплексов.

Сейчас существуют три класса беспилотных наземных комплексов: малые, средние и тяжелые. Наиболее применяемые — это средние.

Известно, что такие комплексы используют для эвакуации раненых военных, поставки припасов, дистанционного минирования и даже для огневого поражения позиций противника.

Напомним, Украина вместе с партнерами масштабирует производство дальнобойного оружия и дронов-перехватчиков.

Также украинские оборонные компании откроют производства оружия в Дании.