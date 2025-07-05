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Головна Новини дня Зеленський заявив, що Україна масштабує виробництво зброї

Зеленський заявив, що Україна масштабує виробництво зброї

Ua ru
Дата публікації: 5 липня 2025 17:36
Україна з партнерами масштабує виробництво зброї та дронів — деталі від Зеленського
Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський заявив, що країна разом з партнерами масштабує виробництво зброї. За його словами, захисту життя точно буде більше.

Про це український лідер повідомив у Telegram у суботу, 5 липня.

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Масштабується виробництво далекобійної зброї, аби зменшити російське бажання вбивати, а також дронів-перехоплювачів, щоб захистити українців.

Зеленський зазначив, що цього тижня є угода з компанією Америки про виробництво дронів та угода з Данією про перше спільне виробництво зброї для України за кордоном.

"Дякуємо всім, хто стоїть поряд із нашою державою та нашими людьми, підтримує український ОПК та розбудовує свою оборонну промисловість", — додав глава держави.

Нагадаємо, Зеленський висловився про важливі результати дронів-перехоплювачів під час масованих російських атак.

А Бельгія та Туреччина стали офіційними учасниками Міжнародної коаліції дронів. Їхнє приєднання сприятиме більш скоординованій та результативній допомозі Україні.

Володимир Зеленський війна зброя безпілотники Україна
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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