Україна з партнерами масштабує виробництво зброї та дронів — деталі від Зеленського

Зеленський заявив, що Україна масштабує виробництво зброї
Президент України Володимир Зеленський заявив, що країна разом з партнерами масштабує виробництво зброї. За його словами, захисту життя точно буде більше.
Про це український лідер повідомив у Telegram у суботу, 5 липня.
Виробництво зброї
Масштабується виробництво далекобійної зброї, аби зменшити російське бажання вбивати, а також дронів-перехоплювачів, щоб захистити українців.
Зеленський зазначив, що цього тижня є угода з компанією Америки про виробництво дронів та угода з Данією про перше спільне виробництво зброї для України за кордоном.
"Дякуємо всім, хто стоїть поряд із нашою державою та нашими людьми, підтримує український ОПК та розбудовує свою оборонну промисловість", — додав глава держави.
Нагадаємо, Зеленський висловився про важливі результати дронів-перехоплювачів під час масованих російських атак.
А Бельгія та Туреччина стали офіційними учасниками Міжнародної коаліції дронів. Їхнє приєднання сприятиме більш скоординованій та результативній допомозі Україні.
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