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Главная Новости дня Зеленский заявил, что Украина масштабирует производство оружия

Зеленский заявил, что Украина масштабирует производство оружия

Ua ru
Дата публикации 5 июля 2025 17:36
Украина с партнерами масштабирует производство оружия и дронов — детали от Зеленского
Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна вместе с партнерами масштабирует производство оружия. По его словам, защиты жизни точно будет больше.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram в субботу, 5 июля.

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Масштабируется производство дальнобойного оружия, чтобы уменьшить российское желание убивать, а также дронов-перехватчиков, чтобы защитить украинцев.

Зеленский отметил, что на этой неделе есть соглашение с компанией Америки о производстве дронов и соглашение с Данией о первом совместном производстве оружия для Украины за рубежом.

"Спасибо всем, кто стоит рядом с нашим государством и нашими людьми, поддерживает украинский ОПК и развивает свою оборонную промышленность", — добавил глава государства.

Напомним, Зеленский высказался о важных результатах дронов-перехватчиков во время массированных российских атак.

А Бельгия и Турция стали официальными участниками Международной коалиции дронов. Их присоединение будет способствовать более скоординированной и результативной помощи Украине.

Владимир Зеленский война оружие беспилотники Украина
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
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