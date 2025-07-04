Обстріл України 4 липня — Зеленський поділився результатами дронів-перехоплювачів

Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео

Президент України Володимир Зеленський висловився про російський обстріл у ніч проти 4 липня. Він поділився важливими результатами дронів-перехоплювачів.

Про це український лідер сказав у вечірньому зверненні.

Реклама

Читайте також:

Обстріл України 4 липня

Глава держави зауважив, що російські окупанти запустили в напрямку України понад 500 ударних дронів та ракет.

"Складно, але значну частину все ж збили. На жаль, були влучання. Були сьогодні й важливі результати у дронів-перехоплювачів. Десятки "шахедів" були збиті саме перехоплювачами", — зазначив Зеленський.

За його словами, максимально це буде масштабуватися. Він анонсував більше виробництво таких дронів-перехоплювачів, навчання та підготовку операторів дронів.

Нагадаємо, Зеленський прокоментував масований російський обстріл Києва у ніч проти 4 липня. За його словами, РФ довела, що не збирається припиняти війну.

Крім того, сьогодні український лідер провів розмову з Президентом США Дональдом Трампом. Зокрема, сторони обговорили можливості щодо ППО.