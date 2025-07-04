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Зеленський поділився важливими результатами дронів-перехоплювачів

Ua ru
Дата публікації: 4 липня 2025 19:34
Обстріл України 4 липня — Зеленський поділився результатами дронів-перехоплювачів
Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео

Президент України Володимир Зеленський висловився про російський обстріл у ніч проти 4 липня. Він поділився важливими результатами дронів-перехоплювачів.

Про це український лідер сказав у вечірньому зверненні.

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Глава держави зауважив, що російські окупанти запустили в напрямку України понад 500 ударних дронів та ракет. 

"Складно, але значну частину все ж збили. На жаль, були влучання. Були сьогодні й важливі результати у дронів-перехоплювачів. Десятки "шахедів" були збиті саме перехоплювачами", — зазначив Зеленський.

За його словами, максимально це буде масштабуватися. Він анонсував більше виробництво таких дронів-перехоплювачів, навчання та підготовку операторів дронів.

Нагадаємо, Зеленський прокоментував масований російський обстріл Києва у ніч проти 4 липня. За його словами, РФ довела, що не збирається припиняти війну.

Крім того, сьогодні український лідер провів розмову з Президентом США Дональдом Трампом. Зокрема, сторони обговорили можливості щодо ППО.

Володимир Зеленський війна Україна обстріли окупанти дрони
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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