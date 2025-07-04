Обстріл України 4 липня — Зеленський поділився результатами дронів-перехоплювачів

Зеленський поділився важливими результатами дронів-перехоплювачів
Президент України Володимир Зеленський висловився про російський обстріл у ніч проти 4 липня. Він поділився важливими результатами дронів-перехоплювачів.
Про це український лідер сказав у вечірньому зверненні.
Обстріл України 4 липня
Глава держави зауважив, що російські окупанти запустили в напрямку України понад 500 ударних дронів та ракет.
"Складно, але значну частину все ж збили. На жаль, були влучання. Були сьогодні й важливі результати у дронів-перехоплювачів. Десятки "шахедів" були збиті саме перехоплювачами", — зазначив Зеленський.
За його словами, максимально це буде масштабуватися. Він анонсував більше виробництво таких дронів-перехоплювачів, навчання та підготовку операторів дронів.
Нагадаємо, Зеленський прокоментував масований російський обстріл Києва у ніч проти 4 липня. За його словами, РФ довела, що не збирається припиняти війну.
Крім того, сьогодні український лідер провів розмову з Президентом США Дональдом Трампом. Зокрема, сторони обговорили можливості щодо ППО.
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