Обстрел Украины 4 июля — Зеленский поделился результатами дронов-перехватчиков

Зеленский поделился важными результатами дронов-перехватчиков
Президент Украины Владимир Зеленский высказался о российском обстреле в ночь на 4 июля. Он поделился важными результатами дронов-перехватчиков.
Об этом украинский лидер сказал в вечернем обращении.
Обстрел Украины 4 июля
Глава государства отметил, что российские оккупанты запустили в направлении Украины более 500 ударных дронов и ракет.
"Сложно, но значительную часть все же сбили. К сожалению, были попадания. Были сегодня и важные результаты у дронов-перехватчиков. Десятки "шахедов" были сбиты именно перехватчиками", — отметил Зеленский.
По его словам, максимально это будет масштабироваться. Он анонсировал большее производство таких дронов-перехватчиков, обучение и подготовку операторов дронов.
Напомним, Зеленский прокомментировал массированный российский обстрел Киева в ночь на 4 июля. По его словам, РФ доказала, что не собирается прекращать войну.
Кроме того, сегодня украинский лидер провел разговор с Президентом США Дональдом Трампом. В частности, стороны обсудили возможности по ПВО.
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