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Зеленский поделился важными результатами дронов-перехватчиков

Ua ru
Дата публикации 4 июля 2025 19:34
Обстрел Украины 4 июля — Зеленский поделился результатами дронов-перехватчиков
Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о российском обстреле в ночь на 4 июля. Он поделился важными результатами дронов-перехватчиков.

Об этом украинский лидер сказал в вечернем обращении.

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Глава государства отметил, что российские оккупанты запустили в направлении Украины более 500 ударных дронов и ракет.

"Сложно, но значительную часть все же сбили. К сожалению, были попадания. Были сегодня и важные результаты у дронов-перехватчиков. Десятки "шахедов" были сбиты именно перехватчиками", — отметил Зеленский.

По его словам, максимально это будет масштабироваться. Он анонсировал большее производство таких дронов-перехватчиков, обучение и подготовку операторов дронов.

Напомним, Зеленский прокомментировал массированный российский обстрел Киева в ночь на 4 июля. По его словам, РФ доказала, что не собирается прекращать войну.

Кроме того, сегодня украинский лидер провел разговор с Президентом США Дональдом Трампом. В частности, стороны обсудили возможности по ПВО.

Владимир Зеленский война Украина обстрелы оккупанты дроны
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
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