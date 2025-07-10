Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїІнвестиціїФінансиМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Евакуація поранених та доставка снарядів — робота наземних дронів

Евакуація поранених та доставка снарядів — робота наземних дронів

Ua ru
Дата публікації: 10 липня 2025 20:00
ЗСУ показали нові наземні дрони, які вже застосовують на фронті
Наземні роботизовані системи. Фото: Новини.LIVE

Збройні сили України показали новітні наземні роботизовані комплекси, які воїни вже застосовують на фронті. Ці системи вже добре зарекомендували себе під час бойових дій.

Про це розповів офіцер відділу розвитку НРК Сухопутних військ Володимир Ровенський, передає кореспондентка Новини.LIVE Анна Сірик.

Реклама
Читайте також:

Наземні комплекси

Під час зустрічі Ровенський розповів, що попри деякі труднощі українські військові активно розвивають напрям наземних роботизованих комплексів. Вони вже добре зарекомендували себе під час бойових дій. 

"Розвиток обумовлений інтенсивним вогневим впливом противника на передні бойові порядки наших військ. Розвиток є природній і дуже потрібний", — сказав він.

За словами офіцера, якщо порівнювати наземні комплекси з БпЛА — на сьогодні можна сказати, що тактика й техніка застосування є фактично в рази складніша, ніж у просто безпілотних систем. Військовий пояснив, що це пов'язано з розгортанням архітектури зв'язку для роботи таких комплексів.

Наразі існують три класи безпілотних наземних комплексів: малі, середні й важкі. Найбільш застосовувані — це середні. 

Відомо, що такі комплекси використовують для евакуації поранених військових, постачання припасів, дистанційного мінування та навіть для вогневого ураження позицій противника.

Нагадаємо, Україна разом з партнерами масштабує виробництво далекобійної зброї та дронів-перехоплювачів.

Також українські оборонні компанії відкриють виробництва зброї в Данії.

ЗСУ безпілотники військові дрони війна в Україні фронт
Євгенія Брюховецька - редактор
Автор:
Євгенія Брюховецька
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації