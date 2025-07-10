ЗСУ показали нові наземні дрони, які вже застосовують на фронті

Наземні роботизовані системи. Фото: Новини.LIVE

Збройні сили України показали новітні наземні роботизовані комплекси, які воїни вже застосовують на фронті. Ці системи вже добре зарекомендували себе під час бойових дій.

Про це розповів офіцер відділу розвитку НРК Сухопутних військ Володимир Ровенський, передає кореспондентка Новини.LIVE Анна Сірик.

Реклама

Читайте також:

Наземні комплекси

Під час зустрічі Ровенський розповів, що попри деякі труднощі українські військові активно розвивають напрям наземних роботизованих комплексів. Вони вже добре зарекомендували себе під час бойових дій.

"Розвиток обумовлений інтенсивним вогневим впливом противника на передні бойові порядки наших військ. Розвиток є природній і дуже потрібний", — сказав він.

За словами офіцера, якщо порівнювати наземні комплекси з БпЛА — на сьогодні можна сказати, що тактика й техніка застосування є фактично в рази складніша, ніж у просто безпілотних систем. Військовий пояснив, що це пов'язано з розгортанням архітектури зв'язку для роботи таких комплексів.

Наразі існують три класи безпілотних наземних комплексів: малі, середні й важкі. Найбільш застосовувані — це середні.

Відомо, що такі комплекси використовують для евакуації поранених військових, постачання припасів, дистанційного мінування та навіть для вогневого ураження позицій противника.

Нагадаємо, Україна разом з партнерами масштабує виробництво далекобійної зброї та дронів-перехоплювачів.

Також українські оборонні компанії відкриють виробництва зброї в Данії.