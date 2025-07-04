Підписання угоди із Данією. Фото: Facebook Германа Сметанина

Український оборонно-промисловий комплекс виходить на новий рівень міжнародної співпраці. Наразі оборонні компанії відкриють виробництва зброї в Данії.

Про це повідомив міністр із питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін у Facebook.

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Україна відкриває виробництва зброї в Данії

За його словами, цей документ відкриває шлях до створення українських оборонних виробництв на території Данії.

Угода була укладена під час офіційної зустрічі в Копенгагені. За словами Германа Сметаніна, це перший випадок, коли Україна експортує власні оборонні технології для виробництва, масштабування й постачання до Збройних сил України.

"Рік тому Данія першою почала фінансувати виробництво зброї українськими компаніями. Сьогодні вона стала першою країною, яка приймає українські оборонні технології для створення виробничих потужностей на своїй території", — зазначив міністр.

Сметанін назвав домовленість унікальним прикладом міжнародної кооперації у сфері оборонної промисловості та подякував Данії за рішучу підтримку України в боротьбі з агресором. Особливу подяку він висловив Мортену Бьодскову за лідерство, довіру та відкритість у перемовинах.

"Данія — справжній друг для українського ОПК. А Україна, зі свого боку, зробить усе можливе, аби посилити оборонні спроможності як Данії, так і її партнерів. Разом ми сильніші", — підсумував міністр.

Нагадаємо, 3 липня Зеленський прибув з візитом до Данії. Він відвідає церемонію відкриття головування країни у Раді ЄС.

Пізніше Володимир Зеленський під час свого візиту до Данії зустрівся з королем країни Фредеріком Х. Український лідер запросив данські компанії долучатися до спільних проєктів із протезування та реабілітації.