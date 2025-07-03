Зустріч Зеленського і короля Данії — є результати для України

Володимир Зеленський та Фредерік Х. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський 3 липня під час свого візиту до Данії зустрівся з королем країни Фредеріком Х. Український лідер запросив данські компанії долучатися до спільних проєктів із протезування та реабілітації.

Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram.

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Зеленський розповів, що під час аудієнції в короля вони обговорили патронат над постраждалими регіонами, співпрацю у військовій медицині та проєкти підтримки ветеранів. Також український президент запросив данські компанії долучатися до спільних проєктів із протезування та реабілітації.

Зеленський на аудієнції короля Данії. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Володимир Зеленський та Фредерік Х. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Метте Фредеріксен, Володимир Зеленський та Фредерік Х. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Глава держави наголосив, що Україна цінує лідерство данського уряду в коаліції бойової авіації та розраховує на сильні рішення з відкриття переговорних кластерів під час данського головування в Раді ЄС.

"Дякую Данії й данському народові за підтримку України із самого початку повномасштабної російської агресії, військову та гуманітарну допомогу, розвиток спільного оборонного виробництва та інвестиції в український ОПК", — висловив вдячність Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 3 липня Зеленський прибув з візитом до Данії. Він відвідає церемонію відкриття головування країни у Раді ЄС.

Під час поїздки він мав пресконференцію з прем'єркою Данії, де заявив, що ніхто не зупинить Україну на шляху до вступу до ЄС.