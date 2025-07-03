Встреча Зеленского и короля Дании — есть результаты для Украины

Зеленский встретился с королем Дании — какой результат
Президент Украины Владимир Зеленский 3 июля во время своего визита в Данию встретился с королем страны Фредериком Х. Украинский лидер пригласил датские компании участвовать в совместных проектах по протезированию и реабилитации.
Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram.
Встреча Зеленского с королем Дании
Зеленский рассказал, что во время аудиенции у короля они обсудили патронат над пострадавшими регионами, сотрудничество в военной медицине и проекты поддержки ветеранов. Также украинский президент пригласил датские компании участвовать в совместных проектах по протезированию и реабилитации.
Глава государства подчеркнул, что Украина ценит лидерство датского правительства в коалиции боевой авиации и рассчитывает на сильные решения по открытию переговорных кластеров во время датского председательства в Совете ЕС.
"Спасибо Дании и датскому народу за поддержку Украины с самого начала полномасштабной российской агрессии, военную и гуманитарную помощь, развитие совместного оборонного производства и инвестиции в украинский ОПК", — выразил благодарность Владимир Зеленский.
Напомним, 3 июля Зеленский прибыл с визитом в Данию. Он посетит церемонию открытия председательства страны в Совете ЕС.
Во время поездки у него была пресс-конференция с премьером Дании, где он заявил, что никто не остановит Украину на пути к вступлению в ЕС.
Читайте Новини.LIVE!