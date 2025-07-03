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Зеленский встретился с королем Дании — какой результат

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Дата публикации 3 июля 2025 20:15
Встреча Зеленского и короля Дании — есть результаты для Украины
Владимир Зеленский и Фредерик Х. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский 3 июля во время своего визита в Данию встретился с королем страны Фредериком Х. Украинский лидер пригласил датские компании участвовать в совместных проектах по протезированию и реабилитации.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram.

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Встреча Зеленского с королем Дании

Зеленский рассказал, что во время аудиенции у короля они обсудили патронат над пострадавшими регионами, сотрудничество в военной медицине и проекты поддержки ветеранов. Также украинский президент пригласил датские компании участвовать в совместных проектах по протезированию и реабилитации.

Зустріч Зеленського з королем Данії
Зеленский на аудиенции короля Дании. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Зеленський з візитом в Данії 3 липня
Владимир Зеленский и Фредерик Х. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
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Метте Фредериксен, Владимир Зеленский и Фредерик Х. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Глава государства подчеркнул, что Украина ценит лидерство датского правительства в коалиции боевой авиации и рассчитывает на сильные решения по открытию переговорных кластеров во время датского председательства в Совете ЕС.

"Спасибо Дании и датскому народу за поддержку Украины с самого начала полномасштабной российской агрессии, военную и гуманитарную помощь, развитие совместного оборонного производства и инвестиции в украинский ОПК", — выразил благодарность Владимир Зеленский.

Напомним, 3 июля Зеленский прибыл с визитом в Данию. Он посетит церемонию открытия председательства страны в Совете ЕС.

Во время поездки у него была пресс-конференция с премьером Дании, где он заявил, что никто не остановит Украину на пути к вступлению в ЕС.

Владимир Зеленский переговоры Дания военная помощь война в Украине
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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