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Главная Новости дня Украинские оборонные компании откроют производства в Дании

Украинские оборонные компании откроют производства в Дании

Ua ru
Дата публикации 4 июля 2025 23:48
Украина открывает производства оружия в Дании
Подписание соглашения с Данией. Фото: Facebook Германа Сметанина

Украинский оборонно-промышленный комплекс выходит на новый уровень международного сотрудничества. Сейчас оборонные компании откроют производства оружия в Дании.

Об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Герман Сметанин в Facebook.

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Пост Сметанина. Фото: скриншот

Украина открывает производства оружия в Дании

По его словам, этот документ открывает путь к созданию украинских оборонных производств на территории Дании.

Соглашение было заключено во время официальной встречи в Копенгагене. По словам Германа Сметанина, это первый случай, когда Украина экспортирует собственные оборонные технологии для производства, масштабирования и поставки в Вооруженные силы Украины.

"Год назад Дания первой начала финансировать производство оружия украинскими компаниями. Сегодня она стала первой страной, которая принимает украинские оборонные технологии для создания производственных мощностей на своей территории", — отметил министр.

Сметанин назвал договоренность уникальным примером международной кооперации в сфере оборонной промышленности и поблагодарил Данию за решительную поддержку Украины в борьбе с агрессором. Особую благодарность он выразил Мортену Бёдскову за лидерство, доверие и открытость в переговорах.

"Дания — настоящий друг для украинского ОПК. А Украина, со своей стороны, сделает все возможное, чтобы усилить оборонные возможности как Дании, так и ее партнеров. Вместе мы сильнее", — подытожил министр.

Напомним, 3 июля Зеленский прибыл с визитом в Данию. Он посетит церемонию открытия председательства страны в Совете ЕС.

Позже Владимир Зеленский во время своего визита в Данию встретился с королем страны Фредериком Х. Украинский лидер пригласил датские компании участвовать в совместных проектах по протезированию и реабилитации.

Дания военная помощь оборонная сфера соглашение война в Украине
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
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