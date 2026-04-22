Послы ЕС одобрили кредит для Украины на сумму 90 млрд евро: СМИ

Послы ЕС одобрили кредит для Украины на сумму 90 млрд евро: СМИ

Ua ru
Дата публикации 22 апреля 2026 14:07
Послы ЕС одобрили кредит для Украины на сумму 90 млрд евро: СМИ
Президент Европейского Совета Антониу Кошта на пленарном заседании Европейского парламента. Фото иллюстративное: Reuters

В среду, 22 апреля, послы государств-членов Европейского Союза одобрили 90 миллиардов евро кредита для Украины. Кроме того, проголосовали за 20-й пакет санкций против России.

Новини.LIVE сообщает об этом со ссылкой на Радио Свобода.

Кредит для Украины и новые санкции против РФ

Как отмечает издание, послы Евросоюза поддержали выделение Украине 90 миллиардов евро кредита. Соответствующее решение одобрили сегодня послы государств-членов ЕС.

Также было поддержано введение новых санкций против России. Это уже 20-й пакет ограничений, который принимает Европейский Союз. Как сообщил представитель председательства Кипра в Совете ЕС, письменная процедура завершится завтра днем.

"Сегодня как кредит Украине в размере 90 миллиардов евро, так и 20-й пакет санкций были включены в повестку дня послов ЕС и одобрены на уровне Корепера. Теперь они пройдут письменную процедуру для окончательного утверждения Советом", — сообщил представитель Кипра.

Добавим, что ранее выделение 90 миллиардов евро кредита для Украины блокировалось Венгрией.

Как сообщали Новини.LIVE, во вторник, 21 апреля, глава государства Владимир Зеленский заявил, что Украина отремонтировала нефтепровод "Дружба", который разбила РФ. Поэтому Киев выразил ожидания относительно разблокирования европейского пакета поддержки для Украины.

Перед тем украинский Президент провел разговор с лидерами ЕС. Речь шла о выделении 90 миллиардов евро кредита для Украины. Глава государства подчеркнул, что Киев выполнил все требования, которые были поставлены Европейским Союзом для принятия соответствующего решения.

Также мы писали о том, что в апреле в Венгрии состоялись выборы. Победила партия "Тиса" во главе с Петером Мадьяром. Политик заявил, что он поддерживает разблокирование кредита Европейского Союза для Украины на сумму в размере 90 миллиардов евро. При этом он высказался против ускоренного вступления страны в ЕС.

Ольга Антоновская - редактор ленты новостей
Ольга Антоновская
