Посли ЄС схвалили 90 мільярдів євро кредиту для України: ЗМІ

Президент Європейської Ради Антоніу Кошта на пленарному засіданні Європейського парламенту.

У середу, 22 квітня, посли держав-членів Європейського Союзу схвалили 90 мільярдів євро кредиту для України. Крім того, проголосували за 20-й пакет санкцій проти Росії.

Новини.LIVE повідомляє про це з посиланням на Радіо Свобода.

Кредит для України та нові санкції проти РФ

Як зазначає видання, посли Євросоюзу підтримали виділення Україні 90 мільярдів євро кредиту. Відповідне рішення схвалили сьогодні посли держав-членів ЄС.

Також було підтримано запровадження нових санкцій проти Росії. Це вже 20-й пакет обмежень, який приймає Європейський Союз. Як повідомив речник головування Кіпру в Раді ЄС, письмова процедура завершиться завтра вдень.

"Сьогодні як кредит Україні в розмірі 90 мільярдів євро, так і 20-й пакет санкцій були включені до порядку денного послів ЄС та схвалені на рівні Кореперу. Тепер вони пройдуть письмову процедуру для остаточного затвердження Радою", — повідомив представник Кіпру.

Додамо, що раніше виділення 90 мільярдів євро кредиту для України блокувалося Угорщиною.

Як повідомляли Новини.LIVE, у вівторок, 21 квітня, глава держави Володимир Зеленський заявив, що Україна відремонтувала нафтопровід "Дружба", який розбила РФ. Відтак Київ висловив очікування щодо розблокування європейського пакета підтримки для України.

Перед тим український Президент провівр розмову з лідерами ЄС. Йшлося про виділення 90 мільярдів євро кредиту для України. Глава держави наголосив, що Київ виконав усі вимоги, які були поставлені Європейським Союзом для ухвалення відповідного рішення.

Також ми писали про те, що у квітні в Угорщині відбулися вибори. Перемогла партія "Тиса" на чолі з Петером Мадяром. Політик заявив, що він підтримує розблокування кредиту Європейського Союзу для України на суму у розмірі 90 мільярдів євро. При цьому він висловився проти прискореного вступу країни до ЄС.