Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Ермак провел первое заседание НААУ по оказанию помощи военным

Ермак провел первое заседание НААУ по оказанию помощи военным

Ua ru
Дата публикации 9 марта 2026 19:09
Комитет НААУ во главе с Андреем Ермаком провел первое заседание 9 марта — что обсудили
Заседание комитета НААУ. Фото: НААУ, коллаж: Новини.LIVE

Созданный при Национальной ассоциации адвокатов Украины Комитет по вопросам защиты пострадавших от вооруженной агрессии против Украины, компенсационных механизмов и евроинтеграционного правового обеспечения восстановления, руководителем которого является Андрей Ермак, провел первое учредительное заседание. Обсудили правовую помощь для военных и ветеранов.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом рассказали в НААУ.

Реклама
Читайте также:

Заседание комитета НААУ

В Национальной ассоциации адвокатов Украины сообщили, что на встрече присутствовали:

  • глава Андрей Ермак,
  • заместитель Жанна Грушко,
  • члены комитета.

Участники обсудили предоставление юридической помощи военнослужащим и их семьям, ветеранам, семьям погибших, пленным, пропавшим без вести и гражданским, пострадавшим от войны или потерявшим имущество.

null
Заседание комитета НААУ. Фото: НААУ
Андрій Єрмак на засіданні НААУ
Андрей Ермак на заседании НААУ. Фото: НААУ
Засідання комітету НААУ
Члены комитета во время заседания. Фото: НААУ

Отдельно говорили о компенсациях. Участники отметили, что даже когда люди выигрывают суды о возмещении убытков, механизмов, как реально получить эти деньги, до сих пор нет. Поэтому адвокаты планируют нарабатывать практические решения, которые помогут пострадавшим защищать свои права как в Украине, так и на международном уровне.

В дальнейшем комитет планирует работать не только в Киеве, но и в регионах, сосредотачиваясь на реальных потребностях людей, пострадавших от войны.

Вместе с тем Андрей Ермак заявил, что сегодня Украина подписала Конвенцию Совета Европы о защите профессии адвоката. Это международный юридически обязывающий документ, который устанавливает комплексные гарантии независимой деятельности адвокатов.

"Это важный шаг в том числе и для работы Комитета Национальной ассоциации адвокатов Украины по вопросам защиты пострадавших от вооруженной агрессии, компенсационных механизмов и правового обеспечения восстановления, который я имею честь возглавлять", — говорится в сообщении.

По словам Ермака, сегодня в правовой защите по делам, связанным с последствиями российской агрессии нуждаются тысячи людей. Именно поэтому нужна независимость адвокатуры и гарантии ее профессиональной деятельности.

"Сегодняшнее подписание — еще один шаг Украины к укреплению европейских правовых стандартов и к утверждению принципа: право на справедливый суд и профессиональную защиту должно быть гарантировано каждому", — подытожил Андрей Ермак.

Что такое НААУ

Национальная ассоциация адвокатов Украины (НААУ) — это профессиональная самоуправляемая организация, которая объединяет всех адвокатов Украины. Ее основные функции:

  • объединяет адвокатов Украины в единое профессиональное сообщество,
  • защищает права и гарантии адвокатской деятельности,
  • контролирует соблюдение этики адвокатами,
  • организует повышение квалификации адвокатов,
  • участвует в реформировании законодательства относительно адвокатуры.

Карьера Андрея Ермака

Андрей Ермак возглавил комитет НААУ по защите пострадавших от агрессии РФ. Известно, что деятельность членов советов комитетов, в том числе руководителей, осуществляется на общественных началах.

Ранее он занимал должность руководителя Офиса президента. Однако 28 ноября Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Ермака.

Накануне НАБУ и САП проводили у него обыски. Ермак заявлял, что никаких препятствий в следственных действиях нет.

Андрей Ермак ветераны военные помощь юристы
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации