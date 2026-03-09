Комитет НААУ во главе с Андреем Ермаком провел первое заседание 9 марта — что обсудили

Заседание комитета НААУ. Фото: НААУ, коллаж: Новини.LIVE

Созданный при Национальной ассоциации адвокатов Украины Комитет по вопросам защиты пострадавших от вооруженной агрессии против Украины, компенсационных механизмов и евроинтеграционного правового обеспечения восстановления, руководителем которого является Андрей Ермак, провел первое учредительное заседание. Обсудили правовую помощь для военных и ветеранов.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом рассказали в НААУ.

Заседание комитета НААУ

В Национальной ассоциации адвокатов Украины сообщили, что на встрече присутствовали:

глава Андрей Ермак,

заместитель Жанна Грушко,

члены комитета.

Участники обсудили предоставление юридической помощи военнослужащим и их семьям, ветеранам, семьям погибших, пленным, пропавшим без вести и гражданским, пострадавшим от войны или потерявшим имущество.

Заседание комитета НААУ. Фото: НААУ

Андрей Ермак на заседании НААУ. Фото: НААУ

Члены комитета во время заседания. Фото: НААУ

Отдельно говорили о компенсациях. Участники отметили, что даже когда люди выигрывают суды о возмещении убытков, механизмов, как реально получить эти деньги, до сих пор нет. Поэтому адвокаты планируют нарабатывать практические решения, которые помогут пострадавшим защищать свои права как в Украине, так и на международном уровне.

В дальнейшем комитет планирует работать не только в Киеве, но и в регионах, сосредотачиваясь на реальных потребностях людей, пострадавших от войны.

Вместе с тем Андрей Ермак заявил, что сегодня Украина подписала Конвенцию Совета Европы о защите профессии адвоката. Это международный юридически обязывающий документ, который устанавливает комплексные гарантии независимой деятельности адвокатов.

"Это важный шаг в том числе и для работы Комитета Национальной ассоциации адвокатов Украины по вопросам защиты пострадавших от вооруженной агрессии, компенсационных механизмов и правового обеспечения восстановления, который я имею честь возглавлять", — говорится в сообщении.

По словам Ермака, сегодня в правовой защите по делам, связанным с последствиями российской агрессии нуждаются тысячи людей. Именно поэтому нужна независимость адвокатуры и гарантии ее профессиональной деятельности.

"Сегодняшнее подписание — еще один шаг Украины к укреплению европейских правовых стандартов и к утверждению принципа: право на справедливый суд и профессиональную защиту должно быть гарантировано каждому", — подытожил Андрей Ермак.

Что такое НААУ

Национальная ассоциация адвокатов Украины (НААУ) — это профессиональная самоуправляемая организация, которая объединяет всех адвокатов Украины. Ее основные функции:

объединяет адвокатов Украины в единое профессиональное сообщество,

защищает права и гарантии адвокатской деятельности,

контролирует соблюдение этики адвокатами,

организует повышение квалификации адвокатов,

участвует в реформировании законодательства относительно адвокатуры.

Карьера Андрея Ермака

Андрей Ермак возглавил комитет НААУ по защите пострадавших от агрессии РФ. Известно, что деятельность членов советов комитетов, в том числе руководителей, осуществляется на общественных началах.

Ранее он занимал должность руководителя Офиса президента. Однако 28 ноября Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Ермака.

Накануне НАБУ и САП проводили у него обыски. Ермак заявлял, что никаких препятствий в следственных действиях нет.