Комітет НААУ на чолі з Андрієм Єрмаком провів перше засідання 9 березня — що обговорили

Засідання комітету НААУ. Фото: НААУ, колаж: Новини.LIVE

Створений при Національній асоціації адвокатів України Комітет з питань захисту постраждалих від збройної агресії проти України, компенсаційних механізмів та євроінтеграційного правового забезпечення відновлення, керівником якого є Андрій Єрмак, провів перше установче засідання. Обговорили правову допомогу для військових та ветеранів.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це розповіли в НААУ.

Реклама

Читайте також:

Засідання комітету НААУ

У Національній асоціації адвокатів України повідомили, що на зустрічі були присутні:

голова Андрій Єрмак,

заступниця Жанна Грушко,

члени комітету.

Учасники обговорили надання правничої допомоги військовослужбовцям і їхнім родинам, ветеранам, родинам загиблих, полоненим, зниклим безвісти та цивільним, які постраждали від війни або втратили майно.

Засідання комітету НААУ. Фото: НААУ

Андрей Ермак на заседании НААУ. Фото: НААУ

Члени комітету під час засідання. Фото: НААУ

Окремо говорили про компенсації. Учасники зазначили, що навіть коли люди виграють суди про відшкодування збитків, механізмів, як реально отримати ці гроші, досі немає. Тому адвокати планують напрацьовувати практичні рішення, які допоможуть постраждалим захищати свої права як в Україні, так і на міжнародному рівні.

Надалі комітет планує працювати не лише в Києві, а й у регіонах, зосереджуючись на реальних потребах людей, які постраждали від війни.

Водночас Андрій Єрмак заявив, що сьогодні Україна підписала Конвенцію Ради Європи про захист професії адвоката. Це міжнародний юридично зобов'язуючий документ, який встановлює комплексні гарантії незалежної діяльності адвокатів.

"Це важливий крок зокрема і для роботи Комітету Національної асоціації адвокатів України з питань захисту постраждалих від збройної агресії, компенсаційних механізмів та правового забезпечення відновлення, який я маю честь очолювати", — йдеться у повідомленні.

За словами Єрмака, сьогодні правового захисту у справах, пов’язаних з наслідками російської агресії потребують тисячі людей. Саме тому потрібна незалежність адвокатури та гарантії її професійної діяльності.

"Сьогоднішнє підписання — ще один крок України до зміцнення європейських правових стандартів і до утвердження принципу: право на справедливий суд і професійний захист має бути гарантоване кожному", — підсумував Андрій Єрмак.

Що таке НААУ

Національна асоціація адвокатів України (НААУ) — це професійна самоврядна організація, яка об'єднує всіх адвокатів України. Її основні функції:

об'єднує адвокатів України в єдину професійну спільноту,

захищає права та гарантії адвокатської діяльності,

контролює дотримання етики адвокатами,

організовує підвищення кваліфікації адвокатів,

бере участь у реформуванні законодавства щодо адвокатури.

Кар'єра Андрія Єрмака

Андрій Єрмак очолив комітет НААУ із захисту постраждалих від агресії РФ. Відомо, що діяльність членів рад комітетів, у тому числі керівників, здійснюється на громадських засадах.

Раніше він обіймав посаду керівника Офісу президента. Проте 28 листопада Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Єрмака.

Напередодні НАБУ і САП проводили в нього обшуки. Єрмак заявляв, що жодних перешкод у слідчих діях немає.