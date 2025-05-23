Эрдоган заявил, что не собирается больше участвовать в президентской гонке и назвал причину

Эрдоган сделал важное заявление — не хочет снова быть президентом
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган больше не собирается участвовать в гонке за пост главы страны. Он хочет, чтобы в Турции появилась обновленная Конституция.
Об этом сообщает агентство Anadolu.
Почему Эрдоган не хочет снова быть президентом
Во время своего возвращения из Венгрии, где Эрдоган участвовал в неформальном саммите Организации турецких государств, президент Турции сделал именно такое неожиданное заявление. Глава Турции сказал, что надо внести изменения в Конституцию страны и не для его личной выгоды, а в интересах Турции как государства.
"Я не заинтересован в том, чтобы быть переизбранным или повторно баллотироваться на пост президента. Наша проблема заключается в том, как повысить репутацию нашей страны с помощью тех шагов, которые мы сделаем", — заявил президент Турции.
Эрдоган отметил, что Турция нуждается в новой Конституции, которая была бы разработана гражданскими представителями, а не военными, которые приняли нынешнюю Конституцию в 1982 году после военного переворота.
Следует отметить, что Эрдоган возглавляет Турцию уже более двух десятилетий и был переизбран на пятилетний срок в мае 2023 года. Конституционный референдум 2017 года позволил ему занимать должность президента более двух сроков.
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