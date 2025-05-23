Ердоган заявив, що не збирається більше брати участь у президентських перегонах і назвав причину

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган. Фото: Reuters

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган більше не збирається брати участь у перегонах за посаду очільника країни. Він хоче, щоб у Туреччині з'явилась оновлена Конституція.

Про це повідомляє агенція Anadolu.

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Під час свого повернення з Угорщини, де Ердоган брав участь у неформального саміту Організації турецьких держав, президент Туреччини зробив саме таку несподівану заяву. Голова Туреччини сказав, що треба внести зміни до Конституції країни й не для його особистої вигоди, а в інтересах Туреччини як держави.

"Я не зацікавлений в тому, щоб бути переобраним або повторно балотуватись на посаду президента. Наша проблема полягає в тому, як підвищити репутацію нашої країни за допомогою тих кроків, які ми зробимо", — заявив президент Туреччини.

Ердоган зазначив, що Туреччина потребує нової Конституції, яка б була розроблена цивільними представниками, а не військовими, які прийняли нинішню Конституцію у 1982 році після військового перевороту.

Слід зазначити, що Ердоган очолює Туреччину вже понад два десятиліття і був переобраний на п'ятирічний термін в травні 2023 року. Конституційний референдум 2017 року дозволив йому обіймати посаду президента більше двох термінів.

Нагадаємо, 16 травня у Стамбулі завершився перший раунд переговорів між українською та російською делегаціями.

Раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що єдиним реальним критерієм готовності Росії припинити війну є її згода на повне, безумовне та тривале припинення вогню.