Эрдоган сделал громкое заявление по поводу лидерства в мире

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин. Фото: Радио Свобода

Президент Турции Реджем Таип Эрдоган заявил, что в мире осталось всего два лидера. По его мнению, это он и президент России Владимир Путин.

Об этом пишет Hurriyet в понедельник, 9 декабря.

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Он назвал отношения с Путиным "подлинно особенными".

"Есть два самых опытных политических лидеров. Один Путин и я. Потому что когда мы ставим друг за другом наше премьерство и президентство, то у нас период 15-16 лет. Так же и с Путиным", — сказал Эрдоган.

Он отметил, что они оба "уже многое сделали и имеют еще много планов". А их позиция в действиях — "является сигналом для Америки". В то же время по его мнению, в Германии политика закончилась после того, как ушла Ангела Меркель.

Ранее Эрдоган положительно высказался по поводу намерений новоизбранного президента США Дональда Трампа закончить войну в Украине. Он заявил, что это легко удастся воплотить, если Трамп применит подход на разрешении ситуации.

Также Эрдоган считает, что ООН больше не является эффективным инструментом глобального управления и нуждается в реформировании.