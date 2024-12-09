Ердоган зробив гучну заяву щодо лідерства у світі

Ердоган вважає себе та Путіна двома лідерами у світі
Президент Туреччини Реджем Таїп Ердоган заявив, що у світі залишилося лише два лідери. На його думку, це він та президент Росії Володимир Путін.
Про це пише Hurriyet у понеділок, 9 грудня.
Заява Ердогана
Він назвав відносини з Путіним "справді особливими".
"Є два найдосвідченіших політичних лідерів. Один Путін і я. Бо коли ми ставимо один за одним наше прем’єрство і президентство, то маємо період 15-16 років. Так само і з Путіним", — сказав Ердоган.
Він зазначив, що вони обоє "вже багато зробили і мають ще багато планів". А їхня позиція в діях — "є сигналом для Америки". Водночас на його думку, у Німеччині політика закінчилася після того, як пішла Ангела Меркель.
Раніше Ердоган позитивно висловився щодо намірів новообраного президента США Дональда Трампа закінчити війну в Україні. Він заявив, що це легко вдасться втілити, якщо Трамп застосує підхід на вирішенні ситуації.
Також Ердоган вважає, що ООН більше не є ефективним інструментом глобального управління і потребує реформування.
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