Ердоган зробив гучну заяву щодо лідерства у світі

Реджеп Таїп Ердоган та Володимир Путін. Фото: Радіо Свобода

Президент Туреччини Реджем Таїп Ердоган заявив, що у світі залишилося лише два лідери. На його думку, це він та президент Росії Володимир Путін.

Про це пише Hurriyet у понеділок, 9 грудня.

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Заява Ердогана

Він назвав відносини з Путіним "справді особливими".

"Є два найдосвідченіших політичних лідерів. Один Путін і я. Бо коли ми ставимо один за одним наше прем’єрство і президентство, то маємо період 15-16 років. Так само і з Путіним", — сказав Ердоган.

Він зазначив, що вони обоє "вже багато зробили і мають ще багато планів". А їхня позиція в діях — "є сигналом для Америки". Водночас на його думку, у Німеччині політика закінчилася після того, як пішла Ангела Меркель.

Раніше Ердоган позитивно висловився щодо намірів новообраного президента США Дональда Трампа закінчити війну в Україні. Він заявив, що це легко вдасться втілити, якщо Трамп застосує підхід на вирішенні ситуації.

Також Ердоган вважає, що ООН більше не є ефективним інструментом глобального управління і потребує реформування.