Через Раду безпеки ООН та її п'ять постійних членів з правом вето ООН не може повноцінно працювати, вважає Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган. Фото: Reuters

ООН більше не є ефективним інструментом глобального управління і потребує реформування. Ця реформа має бути здійснена без зволікань, адже "доля країн не може залишатися в руках п'яти постійних членів Радбезу ООН".

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Ердоган на відкритті TRT World Forum, повідомляє Укрінформ.

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За його словами, одним із найважливіших результатів Другої світової війни, у якій загинули мільйони людей, було створення системи Організації Об’єднаних Націй, яка була найширшою платформою, де могли об’єднатися всі країни, великі й малі. Але свою задачу ООН не може повноцінно виконувати.

"ООН має бути повністю реформована", — заявив Ердоган.

Раніше Туреччина вже критикувала ООН через відсутність ефективного лідерства у вирішенні глобальних проблем і закликала до комплексних реформ організації, зокрема до створення більш справедливої, інклюзивної та ефективної моделі.

Зараз Рада Безпеки ООН складається з 15 членів: п’яти постійних членів з правом вето (США, Великобританія, Франція, Китай та Росія, що замінила Радянський Союз) та десяти непостійних членів, які обираються на ротаційній основі.

Раніше головний радник президента Туреччини Ялчин Топчу заявив, що країна виступає за повернення Україні окупованих територій включно з Кримом.

А посол України у Туреччині Василь Боднар розповів про плани щодо проведення другого Саміту миру. За його словами, на заході можуть бути представники Росії.