Из-за Совбеза ООН и его пяти постоянных членов с правом вето ООН не может полноценно работать, считает Эрдоган

ООН нужно срочно реформировать — заявление Эрдогана
ООН больше не является эффективным инструментом глобального управления и нуждается в реформировании. Эта реформа должна быть осуществлена без промедления, ведь "судьба стран не может оставаться в руках пяти постоянных членов Совбеза ООН".
Об этом заявил президент Турции Реджеп Эрдоган на открытии TRT World Forum, сообщает Укринформ.
Почему Эрдоган критикует ООН
По его словам, одним из важнейших результатов Второй мировой войны, в которой погибли миллионы людей, было создание системы Организации Объединенных Наций, которая являлась самой широкой платформой, где могли объединиться все страны, большие и малые. Но свою задачу ООН не может полноценно выполнять.
"ООН должна быть полностью реформирована", — заявил Эрдоган.
Ранее Турция уже критиковала ООН из-за отсутствия эффективного лидерства в решении глобальных проблем и призвала к комплексным реформам организации, в частности, к созданию более справедливой, инклюзивной и эффективной модели.
В настоящее время Совет Безопасности ООН состоит из 15 членов: пяти постоянных членов с правом вето (США, Великобритания, Франция, Китай и Россия, заменившая Советский Союз) и десять непостоянных членов, избираемых на ротационной основе.
Ранее главный советник президента Турции Ялчин Топчу заявил, что страна выступает за возвращение Украине оккупированных территорий, включая Крым.
А посол Украины в Турции Василий Боднар рассказал о планах по проведению второго Саммита мира. По его словам, на мероприятии могут находиться представители России.
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