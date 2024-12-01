Из-за Совбеза ООН и его пяти постоянных членов с правом вето ООН не может полноценно работать, считает Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Reuters

ООН больше не является эффективным инструментом глобального управления и нуждается в реформировании. Эта реформа должна быть осуществлена без промедления, ведь "судьба стран не может оставаться в руках пяти постоянных членов Совбеза ООН".

Об этом заявил президент Турции Реджеп Эрдоган на открытии TRT World Forum, сообщает Укринформ.

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По его словам, одним из важнейших результатов Второй мировой войны, в которой погибли миллионы людей, было создание системы Организации Объединенных Наций, которая являлась самой широкой платформой, где могли объединиться все страны, большие и малые. Но свою задачу ООН не может полноценно выполнять.

"ООН должна быть полностью реформирована", — заявил Эрдоган.

Ранее Турция уже критиковала ООН из-за отсутствия эффективного лидерства в решении глобальных проблем и призвала к комплексным реформам организации, в частности, к созданию более справедливой, инклюзивной и эффективной модели.

В настоящее время Совет Безопасности ООН состоит из 15 членов: пяти постоянных членов с правом вето (США, Великобритания, Франция, Китай и Россия, заменившая Советский Союз) и десять непостоянных членов, избираемых на ротационной основе.

Ранее главный советник президента Турции Ялчин Топчу заявил, что страна выступает за возвращение Украине оккупированных территорий, включая Крым.

А посол Украины в Турции Василий Боднар рассказал о планах по проведению второго Саммита мира. По его словам, на мероприятии могут находиться представители России.