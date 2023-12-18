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Эрдоган в Будапеште получил от Орбана необычный подарок

18 декабря 2023 19:13
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Эрдоган в Будапеште получил от Орбана необычный подарок
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подарил коня президенту Турции Реджепу Таипу Эрдогану. Фото: соцсети
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетил Венгрию. Во время визита в Будапешт премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подарил ему коня.

Об этом Орбан сообщил на странице Facebook.

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"Подарок от нации конного спорта нации конного спорта: жеребец Аристократ с конного завода Мезйогедьеш", — написал он.

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Скриншот поста Орбана

Известно, что турецкий лидер подарил Орбану автомобиль Togg — первый электромобиль турецкого производства.

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Эрдоган подарил автомобиль Орбану. Фото: соцсети

На автомобиле установлен именной номерной знак — HU TR-100, символизирующий 100-летие отношений между двумя странами.

Так, Орбан уже побывал за рулем электромобиля и "прокатал" Эрдогана.

Это уже второй визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Венгрию за 2023 год.

Одним из вопросов его встречи с Орбаном и венгерским президентом Каталин Новак было вступление Швеции в НАТО.

В настоящее время они являются единственными членами НАТО, которые еще не согласились на интеграцию этой страны в Альянс.

Ранее мы писали, что ЕС может лишить Венгрию права голоса, чтобы одобрить для Украины пакет помощи на 50 млрд евро в 2024-2027 годах. Венгерский премьер Виктор Орбан никак не хочет уступить и проголосовать "за".

Кроме того, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвиняется в действиях, подрывающих единство Европы, и в защите российских интересов. При этом Орбана называют троянским конем, пытающимся доказать, что Украину нужно игнорировать.

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