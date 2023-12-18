Ердоган у Будапешті отримав від Орбана незвичайний подарунок

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан подарував коня президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану. Фото: соцмережі

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган відвідав Угорщину. Під час візиту до Будапешта прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан подарував йому коня.

Про це Орбан повідомив на сторінці у Facebook.

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"Подарунок від нації кінного спорту нації кінного спорту: жеребець Аристократ із кінного заводу Мезйогедьєш", — написав він.

Скриншот допису Орбана

Відомо, що натомість турецький лідер подарував Орбану автомобіль Togg — перший електромобіль турецького виробництва.

Ердоган подарував автомобіль Орбану. Фото: соцмережі

На автомобілі встановлений іменний номерний знак — HU TR-100, що символізує 100-річчя відносин між двома країнами.

Так, Орбан вже побував за кермом електромобіля й "прокатав" Ердогана.

Зазначимо, що це вже другий візит президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана до Угорщини за 2023 рік.

Одним із питань його зустрічі з Орбаном та угорською президенткою Каталін Новак був вступ Швеції до НАТО.

Наразі вони єдині члени НАТО, які ще не дали згоду на інтеграцію цієї країни до Альянсу.

Раніше ми писали, що ЄС може позбавити Угорщину права голосу, щоб схвалити для України пакет допомоги на 50 млрд євро у 2024-2027 роках. Угорський прем'єр Віктор Орбан ніяк не хоче поступитися та проголосувати "за".

Крім того, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звинувачується у діях, що підривають єдність Європи, та у захисті російських інтересів. При цьому Орбана називають троянським конем, який намагається довести, що Україну потрібно ігнорувати.