Эрдоган провел переговоры с Зеленским и Путиным перед возможной встречей в Стамбуле

Эрдоган провел разговор с Путиным и Зеленским — что обсудили
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел разговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным. Это произошло накануне их возможной встречи в Стамбуле 15 мая.
Об этом Реджеп Тайип Эрдоган сообщил в понедельник, 12 мая.
Разговор Эрдогана с Зеленским и Путиным
Лидер Турции отметил, что во время разговоров обсудили войну и другие важные темы. По его словам, есть новое окно возможностей для мира в Украине.
"Я хотел бы еще раз подчеркнуть, что мы готовы внести свой вклад в эти встречи между Украиной и Россией и что мы будем рады их принимать. Мы надеемся, что эта возможность не будет потеряна зря", — добавил Эрдоган.
Напомним, 12 мая Зеленский поблагодарил Эрдогана за поддержку и готовность способствовать дипломатическим усилиям на самом высоком уровне.
Кроме того, лидер США Дональд Трамп рассматривает возможность поездки в Турцию 15 мая.
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