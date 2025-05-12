Розмова Зеленського та Ердогана 12 травня - що відомо

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Telegram Володимира Зеленського

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, під час якої було обговорено ключові деталі майбутньої зустрічі у Стамбулі. За словами українського лідера, ця зустріч може стати важливим кроком на шляху до завершення війни.

Про це Зеленський повідомив у Telegram у понеділок, 12 травня.

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Що відомо про розмову Зеленського та Ердогана

Український лідер подякував Ердогану за підтримку та готовність сприяти дипломатичним зусиллям на найвищому рівні. Обидва президенти висловили спільне бачення щодо необхідності припинення вогню.

Зеленський також наголосив на потребі залучення міжнародних партнерів до моніторингу дотримання режиму тиші.

"Ми готові до прямих перемовин із Путіним. І дуже важливо, що ми всі разом у Європі працюємо заради довгострокового гарантування безпеки. Будемо в постійному контакті з Америкою", — додав він.

У результаті розмови лідери України й Туреччини домовилися про подальшу тісну співпрацю задля досягнення миру.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що розглядає можливість поїздки до Стамбула 15 травня на переговори Володимира Зеленського та Володимира Путіна.

Водночас Президент України підтримав участь Дональда Трампа в переговорах та вважає, що вона може бути корисною.

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