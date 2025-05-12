Разговор Зеленского и Эрдогана 12 мая - что известно

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Telegram Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, во время которого были обсуждены ключевые детали предстоящей встречи в Стамбуле. По словам украинского лидера, эта встреча может стать важным шагом на пути к завершению войны.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram в понедельник, 12 мая.

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Что известно о разговоре Зеленского и Эрдогана

Украинский лидер поблагодарил Эрдогана за поддержку и готовность способствовать дипломатическим усилиям на самом высоком уровне. Оба президента выразили общее видение о необходимости прекращения огня.

Зеленский также отметил необходимость привлечения международных партнеров к мониторингу соблюдения режима тишины.

"Мы готовы к прямым переговорам с Путиным. И очень важно, что мы все вместе в Европе работаем ради долгосрочного обеспечения безопасности. Будем в постоянном контакте с Америкой", — добавил он.

В результате разговора лидеры Украины и Турции договорились о дальнейшем тесном сотрудничестве для достижения мира.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность поездки в Стамбул 15 мая на переговоры Владимира Зеленского и Владимира Путина.

В то же время Президент Украины поддержал участие Дональда Трампа в переговорах и считает, что оно может быть полезным.

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