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Ердоган провів розмову з Путіним та Зеленським — що обговорили

12 травня 2025 21:33
Аркадій Пастула - Редактор
Ердоган провів переговори із Зеленським і Путіним перед можливою зустріччю в Стамбулі
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган. Фото: REUTERS/Remo Casilli
Аркадій Пастула - Редактор

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів розмови з українським лідером Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним. Це відбулося напередодні їхньої можливої зустрічі в Стамбулі 15 травня.

Про це Реджеп Тайїп Ердоган повідомив у понеділок, 12 травня.

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Лідер Туреччини зазначив, що під час розмов обговорили війну та інші важливі теми. За його словами, є нове вікно можливостей для миру в Україні.

"Я хотів би ще раз наголосити, що ми готові зробити свій внесок у ці зустрічі між Україною та Росією і що ми будемо раді їх приймати. Ми сподіваємося, що ця можливість не буде втрачена даремно", — додав Ердоган.

Нагадаємо, 12 травня Зеленський подякував Ердогану за підтримку та готовність сприяти дипломатичним зусиллям на найвищому рівні.

Крім того, лідер США Дональд Трамп розглядає можливість поїздки до Туреччини 15 травня.

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