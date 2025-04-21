Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний. Фото: Reuters

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний отреагировал на смерть Папы Римского Франциска. В частности, он вспомнил о личной встрече с Папой и его поддержке украинцев.

Соответствующее сообщение Епифаний опубликовал в Facebook.

Реклама

Читайте также:

Глава ПЦУ Епифаний отреагировал на смерть Папы Римского

"С сердечной печалью воспринял сегодняшнюю весть об уходе из жизни Папы Римского Франциска. Как глава Римско-Католической Церкви он посвятил свою жизнь служению Богу, распространению христианской веры, вводил немало гуманитарных инициатив, чтобы помочь нуждающимся", — отметил Епифаний.

Также он напомнил, что во время личных встреч Папа Римский Франциск выражал искреннюю обеспокоенность судьбой украинцев, страдающих от российской агрессии.

В частности он отметил, что для Украины чрезвычайно важными стали усилия Папы Римского и личное содействие в вопросах освобождения украинских военнопленных, а также возвращение в Украину депортированных российскими властями детей.

Украинский митрополит добавил, что понтифик стремился в соответствии со своими убеждениями помочь украинцам достичь мира и всегда призывал к молитве об этом.

Также он отметил, что в воскресенье, 20 апреля, в своем пасхальном послании Папа снова вспомнил об "Украине, растерзанной войной". Накануне смерти Франциск выразил надежду на установление, по Божьей воле, справедливого и устойчивого мира в Украине.

"Его усилия и молитвы не сойдут на нет, но будут жить в сердцах его паствы. Выражаю сердечное соболезнование всем католикам, епископату и полноте Римско-Католической Церкви в Украине и Украинской Греко-Католической Церкви, которые потеряли своего главу, а также всем, кто почитал почившего Папу Франциска. Пусть Господь упокоит душу Папы Римского Франциска в Своих домах, а нас помилует и спасет, потому что Он Благий и Человеколюбивый", — резюмировал глава ПЦУ митрополит Епифаний.

Скриншот сообщения главы ПЦУ/Facebook

Отметим, что на смерть Папы Римского отреагировал также вице-президент США Джей Ди Вэнс, который 20 апреля виделся с понтификом.

В понедельник, 21 апреля, стало известно о смерти Папы Римского Франциска. Понтифик скончался на 88-м году своей жизни.