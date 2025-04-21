Глава ПЦУ Епіфаній відреагував на смерть Папи Римського

Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній. Фото: Reuters

Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній відреагував на смерть Папи Римського Франциска. Зокрема, він згадав про особисту зустріч із Папою та його підтримку українців.

Відповідний допис Епіфаній опублікував у Facebook.

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"Із сердечним сумом сприйняв сьогоднішню звістку про відхід із життя Папи Римського Франциска. Як глава Римсько-Католицької Церкви він присвятив своє життя служінню Богові, поширенню християнської віри, запроваджував чимало гуманітарних ініціатив, аби допомогти потребуючим", — зазначив Епіфаній.

Також він нагадав, що під час особистих зустрічей Папа Римський Франциск висловлював щире занепокоєння долею українців, що страждають від російської агресії.

Зокрема він зауважив, що для України надзвичайно важливими стали зусилля Папи Римського й особисте сприяння у питаннях звільнення українських військовополонених, а також повернення в Україну депортованих російською владою дітей.

Український митрополит додав, що понтифік прагнув відповідно до своїх переконань допомогти українцям досягнути миру та завжди закликав до молитви про це.

Також він зазначив, що у неділю, 20 квітня, у своєму великодньому посланні Папа знову згадав про "Україну, розтерзану війною". Напередодні смерті Франциск висловив сподівання на встановлення, з Божої волі, справедливого і стійкого миру в Україні.

"Його зусилля і молитви не зійдуть нанівець, але житимуть у серцях його пастви. Висловлюю сердечне співчуття всім католикам, єпископату та повноті Римсько-Католицької Церкви в Україні та Української Греко-Католицької Церкви, які втратили свого главу, а також усім, хто шанував спочилого Папу Франциска. Нехай Господь упокоїть душу Папи Римського Франциска у Своїх оселях, а нас помилує і спасе, бо Він Благий і Людинолюбний", — резюмував очільник ПЦУ митрополит Епіфаній.

Скриншот повідомлення глави ПЦУ/Facebook

Зазначимо, що на смерть Папи Римського відреагував також віцепрезидент США Джей Ді Венс, який 20 квітня бачився з понтифіком.

У понеділок, 21 квітня, стало відомо про смерть Папи Римського Франциска. Понтифік помер на 88 році свого життя.