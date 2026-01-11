Видео
Главная Новости дня Экстренные и аварийные отключения в пяти областях — что со светом

Экстренные и аварийные отключения в пяти областях — что со светом

Ua ru
Дата публикации 11 января 2026 11:22
Отключения света в пяти областях — Минэнерго о ситуации в энергосистеме Украины 11 января
Энергетик возле разрушенного Россией объекта. Иллюстративное фото: ДТЭК

Россияне в очередной раз нанесли удары по энергетическим объектам Украины в ночь на 11 января. В результате атаки частично отсутствует свет в Запорожской, Днепропетровской и Житомирской областях. Также в связи с морозами на Киевщине по состоянию на утро действуют экстренные отключения света.

Об этом сообщил и.о. Министра энергетики Украины Артем Некрасов в брифинге.

Читайте также:

Ситуация в энергосистеме Украины 11 января

Министр отметил, что в результате ночного российского обстрела временно были обесточены Днепропетровская и Запорожская области. В частности, в последней согласно сообщению Запорожьеоблэнерго произошел настоящий блэкаут — без света был полностью весь регион, сейчас электроэнергия отсутствует у более 13 тысяч жителей.

В то же время в Днепропетровской области потребители почти полностью запитаны, сейчас там продолжаются аварийно-ремонтные работы. Отметим, что в ДТЭК сообщали об аварийных отключениях света в Днепре и области по состоянию на 7:50.

От российских обстрелов пострадала и Житомирщина, где без света остаются более 7 тысяч абонентов. В части региона действуют аварийные отключения, в частности, в Коростенском районе.

Что со светом в Киеве и области

Некрасов отметил, что в столице и регионе энергетики завершили ключевой этап аварийно-восстановительных работ. Сейчас в Киеве продолжаются экстренные отключения в части Печерского, Голосеевского районов и на Левом берегу. Продолжается переход к прогнозируемым графикам.

В свою очередь в ДТЭК сообщили, что на Киевщине удалось заживить 370 000 семей, которые были без света из-за непогоды и обстрелов России. Энергетики работали трое суток в усиленном режиме. Однако сейчас без света остаются около 30 тысяч жителей Броварского, Бучанского и Фастовского районов, в частности, в Броварском и Бориспольском районах действуют экстренные отключения в результате поврежденного обстрелами оборудования.

По словам министра, около 48 населенных пунктов Черниговской области также остаются без света из-за неблагоприятных погодных условий. Над восстановлением подачи электроэнергии работают ремонтные бригады.

"Сейчас почти во всех регионах действуют графики почасовых отключений. В Киеве и Киевской области, в Одесской области и частично в Житомирской области применяются аварийные графики. Их продолжительность может зависеть от снижения температуры воздуха", — добавил Некрасов.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал российские обстрелы украинской критической инфраструктуры зимой. По его словам, ситуация остается сложной.

Также в ДТЭК отметили, что в настоящее время в энергетике Украины наблюдается самая тяжелая ситуация за всю зиму. Проблемы со светом возникают не только вследствие ударов РФ, но и из-за сложных погодных условий.

Минэнерго электроэнергия обстрелы отключения света свет
Инна Буряк - редактор
Автор:
Инна Буряк
