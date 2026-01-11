Видео
Главная Новости дня В Днепре и области аварийные отключения — графики не действуют

В Днепре и области аварийные отключения — графики не действуют

Ua ru
Дата публикации 11 января 2026 07:49
Аварийные отключения света в Днепропетровской области 11 января — последствия атаки РФ
Город без света. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В Днепропетровской области применены аварийные отключения электроэнергии утром в воскресенье, 11 января. Это связано с ночным российским обстрелом региона.

Об этом сообщает ДТЭК.

Читайте также:

Аварийные отключения на Днепропетровщине

"В результате вражеской атаки в части Днепропетровской области и городе Днепр произошли аварийные отключения электроэнергии. Стабилизационные графики пока не применяются", — отметили энергетики.

В Днепре и области аварийные отключения — графики не действуют - фото 1
Сообщение ДТЭК на официальном сайте. Фото: скриншот

В ДТЭК заверили, что сейчас продолжаются работы по восстановлению электроснабжения. В первую очередь энергетики запитают критическую инфраструктуру региона.

Также в компании призвали потребителей Днепропетровщины сохранять спокойствие, набраться терпения и доверять только официальным источникам информации.

Напомним, что россияне атаковали Запорожскую и Днепропетровскую области КАБами в ночь на 11 января. Председатель Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил об обесточивании в обеих областях.

Также мы сообщали, что российские захватчики атаковали Харьков дроном "Молния" в ночь на 11 января. Мэр Игорь Терехов заявил о попадании в объект инфраструктуры. Под утро Россия обстреляла город снова.

Добавим, что РФ била по Днепру и в ночь на 10 января. В результате пострадали люди, часть города осталась без света, а так же было повреждено 9 многоэтажек.

Днепр Днепропетровская область обстрелы ДТЭК отключения света свет
Инна Буряк - редактор
Автор:
Инна Буряк
