Аварійні відключення світла в Дніпропетровській області 11 січня — наслідки атаки РФ

У Дніпропетровській області застосовано аварійні відключення електроенергії вранці в неділю, 11 січня. Це пов'язано з нічним російським обстрілом регіону.

Про це повідомляє ДТЕК.

Аварійні відключення на Дніпропетровщині

"Внаслідок ворожої атаки в частині Дніпропетровської області та місті Дніпро сталися аварійні відключення електроенергії. Стабілізаційні графіки наразі не застосовуються", — зазначили енергетики.

У ДТЕК запевнили, що наразі тривають роботи з відновлення електропостачання. Першочергово енергетики заживлять критичну інфраструктуру регіону.

Також у компанії закликали споживачів Дніпропетровщини зберігати спокій, набратися терпіння та довіряти лише офіційним джерелам інформації.

Нагадаємо, що росіяни атакували Запорізьку та Дніпропетровську області КАБами в ніч проти 11 січня. Голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив про знеструмлення в обох областях.

Також ми повідомляли, що російські загарбники атакували Харків дроном "Молнія" в ніч проти 11 січня. Мер Ігор Терехов заявив про влучання в об'єкт інфраструктури. Під ранок Росія обстріляла місто знову.

Додамо, що РФ била по Дніпру і в ніч проти 10 січня. Внаслідок цього постраждали люди, частина міста лишилася без світла, а такж було пошкоджено 9 багатоповерхівок.