Аварійні відключення світла в Дніпропетровській області 11 січня — наслідки атаки РФ

У Дніпрі й області аварійні відключення світла — графіки не діють
У Дніпропетровській області застосовано аварійні відключення електроенергії вранці в неділю, 11 січня. Це пов'язано з нічним російським обстрілом регіону.
Про це повідомляє ДТЕК.
Аварійні відключення на Дніпропетровщині
"Внаслідок ворожої атаки в частині Дніпропетровської області та місті Дніпро сталися аварійні відключення електроенергії. Стабілізаційні графіки наразі не застосовуються", — зазначили енергетики.
У ДТЕК запевнили, що наразі тривають роботи з відновлення електропостачання. Першочергово енергетики заживлять критичну інфраструктуру регіону.
Також у компанії закликали споживачів Дніпропетровщини зберігати спокій, набратися терпіння та довіряти лише офіційним джерелам інформації.
Нагадаємо, що росіяни атакували Запорізьку та Дніпропетровську області КАБами в ніч проти 11 січня. Голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив про знеструмлення в обох областях.
Також ми повідомляли, що російські загарбники атакували Харків дроном "Молнія" в ніч проти 11 січня. Мер Ігор Терехов заявив про влучання в об'єкт інфраструктури. Під ранок Росія обстріляла місто знову.
Додамо, що РФ била по Дніпру і в ніч проти 10 січня. Внаслідок цього постраждали люди, частина міста лишилася без світла, а такж було пошкоджено 9 багатоповерхівок.
