Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У Дніпрі й області аварійні відключення світла — графіки не діють

У Дніпрі й області аварійні відключення світла — графіки не діють

Ua ru
Дата публікації: 11 січня 2026 07:49
Аварійні відключення світла в Дніпропетровській області 11 січня — наслідки атаки РФ
Місто без світла. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У Дніпропетровській області застосовано аварійні відключення електроенергії вранці в неділю, 11 січня. Це пов'язано з нічним російським обстрілом регіону.

Про це повідомляє ДТЕК.

Реклама
Читайте також:

Аварійні відключення на Дніпропетровщині

"Внаслідок ворожої атаки в частині Дніпропетровської області та місті Дніпро сталися аварійні відключення електроенергії. Стабілізаційні графіки наразі не застосовуються", — зазначили енергетики.

У Дніпрі й області аварійні відключення світла — графіки не діють - фото 1
Повідомлення ДТЕК на офіційному сайті. Фото: скриншот

У ДТЕК запевнили, що наразі тривають роботи з відновлення електропостачання. Першочергово енергетики заживлять критичну інфраструктуру регіону.

Також у компанії закликали споживачів Дніпропетровщини зберігати спокій, набратися терпіння та довіряти лише офіційним джерелам інформації.

Нагадаємо, що росіяни атакували Запорізьку та Дніпропетровську області КАБами в ніч проти 11 січня. Голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив про знеструмлення в обох областях.

Також ми повідомляли, що російські загарбники атакували Харків дроном "Молнія" в ніч проти 11 січня. Мер Ігор Терехов заявив про влучання в об'єкт інфраструктури. Під ранок Росія обстріляла місто знову.

Додамо, що РФ била по Дніпру і в ніч проти 10 січня. Внаслідок цього постраждали люди, частина міста лишилася без світла, а такж було пошкоджено 9 багатоповерхівок.

Дніпро Дніпропетровська область обстріли ДТЕК відключення світла світло
Інна Буряк - редактор
Автор:
Інна Буряк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації