Через нічний удар РФ 10 січня по Дніпру понад 50 тисяч людей – без світла

Через нічний удар РФ по Дніпру понад 50 тисяч людей – без світла
Унаслідок російського удару по Дніпру проти ночі 10 січня понад 50 тисяч містян залишилися без електроенергії. Міські служби разом з енергетиками намагаються якомога скоріше відновити світло.
Про це повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов в офіційному Telegram-каналі у суботу, 10 січня.
Дніпро пережив нічну атаку
За словами мера Дніпра, загалом пошкоджені 9 багатоповерхівок, в яких вибито близько 400 вікон. Понівечено також гаражі та автівки. Кількість постраждалих наразі не зросла.
"Дніпро протистоїть цій біді разом. Дякую нашим рятувальникам, енергетикам, лікарям, благодійникам, обласній військовій адміністрації, поліції. Усім, хто поруч та допомагає. Впораємося", — зазначив Філатов.
Комунальні служби з ночі 10 січня працюють на місці уражень. Було розгорнуто штаб районної адміністрації, де надають консультації мешканцям міста щодо оформлення заявок на державне "єВідновлення".
Нагадаємо, що у ніч проти 10 січня РФ здійснили масовану атаку дронами по Дніпропетровській області. Троє людей отримали поранення внаслідок обстрілу.
Раніше ми також інформували, що у ніч проти 10 січня РФ здійснила чергову повітряну атаку по Україні. Ворог застосував одну балістичну ракету, а також 121 ударний безпілотник.
