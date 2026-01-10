Через нічний удар РФ 10 січня по Дніпру понад 50 тисяч людей – без світла

Борис Філатов. Фото: Філатов/Telegram

Унаслідок російського удару по Дніпру проти ночі 10 січня понад 50 тисяч містян залишилися без електроенергії. Міські служби разом з енергетиками намагаються якомога скоріше відновити світло.

Про це повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов в офіційному Telegram-каналі у суботу, 10 січня.

Наслідки атаки на Дніпро. Фото: Філатов

Дніпро пережив нічну атаку

За словами мера Дніпра, загалом пошкоджені 9 багатоповерхівок, в яких вибито близько 400 вікон. Понівечено також гаражі та автівки. Кількість постраждалих наразі не зросла.

Допис Філатова у Telegram. Фото: скриншот

"Дніпро протистоїть цій біді разом. Дякую нашим рятувальникам, енергетикам, лікарям, благодійникам, обласній військовій адміністрації, поліції. Усім, хто поруч та допомагає. Впораємося", — зазначив Філатов.

Робота комунальників. Фото: Філатов

Комунальні служби з ночі 10 січня працюють на місці уражень. Було розгорнуто штаб районної адміністрації, де надають консультації мешканцям міста щодо оформлення заявок на державне "єВідновлення".

Відновлювальні роботи. Фото: Філатов

Нагадаємо, що у ніч проти 10 січня РФ здійснили масовану атаку дронами по Дніпропетровській області. Троє людей отримали поранення внаслідок обстрілу.

Раніше ми також інформували, що у ніч проти 10 січня РФ здійснила чергову повітряну атаку по Україні. Ворог застосував одну балістичну ракету, а також 121 ударний безпілотник.