Головна Новини дня Через нічний удар РФ по Дніпру понад 50 тисяч людей – без світла

Через нічний удар РФ по Дніпру понад 50 тисяч людей – без світла

Ua ru
Дата публікації: 10 січня 2026 14:40
Через нічний удар РФ 10 січня по Дніпру понад 50 тисяч людей – без світла
Борис Філатов. Фото: Філатов/Telegram

Унаслідок російського удару по Дніпру проти ночі 10 січня понад 50 тисяч містян залишилися без електроенергії. Міські служби разом з енергетиками намагаються якомога скоріше відновити світло.

Про це повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов в офіційному Telegram-каналі у суботу, 10 січня.

Читайте також:
Що відомо про наслідки атаки на Дніпро
Наслідки атаки на Дніпро. Фото: Філатов

Дніпро пережив нічну атаку

За словами мера Дніпра, загалом пошкоджені 9 багатоповерхівок, в яких вибито близько 400 вікон. Понівечено також гаражі та автівки. Кількість постраждалих наразі не зросла.

Через нічний удар РФ по Дніпру понад 50 тисяч людей – без світла - фото 1
Допис Філатова у Telegram. Фото: скриншот

"Дніпро протистоїть цій біді разом. Дякую нашим рятувальникам, енергетикам, лікарям, благодійникам, обласній військовій адміністрації, поліції. Усім, хто поруч та допомагає. Впораємося", — зазначив Філатов.

Нічний удар по Дніпру - тисячі домівок без електрики
Робота комунальників. Фото: Філатов

Комунальні служби з ночі 10 січня працюють на місці уражень. Було розгорнуто штаб районної адміністрації, де надають консультації мешканцям міста щодо оформлення заявок на державне "єВідновлення".

Дніпро оговтується після обстрілу
Відновлювальні роботи. Фото: Філатов

Нагадаємо, що у ніч проти 10 січня РФ здійснили масовану атаку дронами по Дніпропетровській області. Троє людей отримали поранення внаслідок обстрілу.

Раніше ми також інформували, що у ніч проти 10 січня РФ здійснила чергову повітряну атаку по Україні. Ворог застосував одну балістичну ракету, а також 121 ударний безпілотник.

електроенергія Дніпро обстріли електропостачання Борис Філатов
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
