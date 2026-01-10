Видео
Главная Новости дня Из-за ночного удара РФ по Днепру более 50 тыс человек – без света

Из-за ночного удара РФ по Днепру более 50 тыс человек – без света

Ua ru
Дата публикации 10 января 2026 14:40
Из-за ночного удара РФ 10 января по Днепру более 50 тысяч человек - без света
Борис Филатов. Фото: Филатов/Telegram

В результате российского удара по Днепру в ночь на 10 января более 50 тысяч горожан остались без электроэнергии. Городские службы вместе с энергетиками пытаются как можно скорее восстановить свет.

Об этом сообщил городской голова Днепра Борис Филатов в официальном Telegram-канале в субботу, 10 января.

Последствия атаки на Днепр. Фото: Филатов

Днепр пережил ночную атаку

По словам мэра Днепра, в целом повреждены 9 многоэтажек, в которых выбито около 400 окон. Повреждены также гаражи и машины. Количество пострадавших пока не возросло.

Через нічний удар РФ по Дніпру понад 50 тисяч людей – без світла - фото 1
Сообщение Филатова в Telegram. Фото: скриншот

"Днепр противостоит этой беде вместе. Спасибо нашим спасателям, энергетикам, врачам, благотворителям, областной военной администрации, полиции. Всем, кто рядом и помогает. Справимся", — отметил Филатов.

Нічний удар по Дніпру - тисячі домівок без електрики
Работа коммунальщиков. Фото: Филатов

Коммунальные службы с ночи 10 января работают на месте поражений. Был развернут штаб районной администрации, где предоставляют консультации жителям города по оформлению заявок на государственное "еВідновлення".

Дніпро оговтується після обстрілу
Восстановительные работы. Фото: Филатов

Напомним, что в ночь на 10 января РФ осуществили массированную атаку дронами по Днепропетровской области. Три человека получили ранения в результате обстрела.

Ранее мы также информировали, что в ночь на 10 января РФ осуществила очередную воздушную атаку по Украине. Враг применил одну баллистическую ракету, а также 121 ударный беспилотник.

Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
