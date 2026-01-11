Блекаут у Запоріжжі та області 11 січня - світло в регіоні відновили

Термінова новина

В ніч з 10 проти 11 січня, у Запоріжжі, області та частині Дніпропетровської області зникло світло та виникли перебої з водою. Наразі ситуацію у Запорізькій області вдалося стабілізувати.

Про це у Telegram повідомляє глава Запорізької ОВА Іван Федоров.

Реклама

Читайте також:

Блекаут у Запорізькій та Дніпропетровській областях в ніч проти 11 січня

За словами Федорова, пізно ввечері 10 січня для області було загроза застосування ворогом керованих авіабомб. Вже після 03:00 стало відомо, що у двох регіонах виникли проблеми зі світлом, але чи пов'язано це з атаками РФ - невідомо. У мережі була інформація, що виникла аварія на об'єкті інфраструктури.

"Запоріжці! Наразі знеструмлена Запорізька область та частина Дніпропетровської області. Про всі оновлення інформуватимемо додатково", — написав Федоров о 03:05.

Трохи пізніше глава ОВА додав, що усі лікарні працюють у штатному режимі, оскільки автоматично перейшли на генератори при відключенні електрики. Окрім того, Федоров поінформував про відкриття в області Пунктів незламності.

"Через відсутність електропостачання у деяких районах Запоріжжя можуть бути перебої з водопостачання. Усі спеціалісти вже працюють на місцях. Водопостачання поступово відновлюється", — написав він ще пізніше.

Вже о 04:22 Федоров повідомив, що енергопостачання у Запорізькій області відновлено. Насамперед подано живлення на об'єкти критичної інфраструктури.

"У Хортицькому районі Запоріжжя поновлення електропостачання ще триває. Усі служби працюють, щоб якнайшвидше повернути світло усім споживачам", — додав він.

Ще в одному дописі глава ОВА висловив подяку екстреним службам, енергетикам та ремонтним бригадам, зазначивши, що завдяки їм область вкотре вистояла по оперативно повернулась до нормального життя.

Новина доповнюється...