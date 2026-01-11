Відео
Головна Новини дня Запоріжжя та Дніпропетровщина без світла і тепла — що відомо

Запоріжжя та Дніпропетровщина без світла і тепла — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 11 січня 2026 04:51
Блекаут у Запоріжжі та області 11 січня - світло в регіоні відновили
Термінова новина

В ніч з 10 проти 11 січня, у Запоріжжі, області та частині Дніпропетровської області зникло світло та виникли перебої з водою. Наразі ситуацію у Запорізькій області вдалося стабілізувати.

Про це у Telegram повідомляє глава Запорізької ОВА Іван Федоров.

Блекаут у Запорізькій та Дніпропетровській областях в ніч проти 11 січня

За словами Федорова, пізно ввечері 10 січня для області було загроза застосування ворогом керованих авіабомб. Вже після 03:00 стало відомо, що у двох регіонах виникли проблеми зі світлом, але чи пов'язано це з атаками РФ - невідомо. У мережі була інформація, що виникла аварія на об'єкті інфраструктури.

"Запоріжці! Наразі знеструмлена Запорізька область та частина Дніпропетровської області. Про всі оновлення інформуватимемо додатково", — написав Федоров о 03:05.

Трохи пізніше глава ОВА додав, що усі лікарні працюють у штатному режимі, оскільки автоматично перейшли на генератори при відключенні електрики. Окрім того, Федоров поінформував про відкриття в області Пунктів незламності.

"Через відсутність електропостачання у деяких районах Запоріжжя можуть бути перебої з водопостачання. Усі спеціалісти вже працюють на місцях. Водопостачання поступово відновлюється", — написав він ще пізніше.

Вже о 04:22 Федоров повідомив, що енергопостачання у Запорізькій області відновлено. Насамперед подано живлення на об'єкти критичної інфраструктури.

"У Хортицькому районі Запоріжжя поновлення електропостачання ще триває. Усі служби працюють, щоб якнайшвидше повернути світло усім споживачам", — додав він.

Ще в одному дописі глава ОВА висловив подяку екстреним службам, енергетикам та ремонтним бригадам, зазначивши, що завдяки їм область вкотре вистояла по оперативно повернулась до нормального життя.

Новина доповнюється...

Запоріжжя Запорізька область Дніпропетровська область Іван Федоров відключення світла блекаут
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
