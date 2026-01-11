Блэкаут в Запорожье и области 11 января - свет в регионе восстановили

Срочная новость

В ночь с 10 на 11 января, в Запорожье, области и части Днепропетровской области исчез свет и возникли перебои с водой. Сейчас ситуацию в Запорожской области удалось стабилизировать.

Об этом в Telegram сообщает глава Запорожской ОГА Иван Федоров.

По словам Федорова, поздно вечером 10 января для области было угроза применения врагом управляемых авиабомб. Уже после 03:00 стало известно, что в двух регионах возникли проблемы со светом, но связано ли это с атаками РФ - неизвестно. В сети была информация, что возникла авария на объекте инфраструктуры.

"Запорожцы! Сейчас обесточена Запорожская область и часть Днепропетровской области. Обо всех обновлениях будем информировать дополнительно", - написал Федоров в 03:05.

Чуть позже глава ОГА добавил, что все больницы работают в штатном режиме, поскольку автоматически перешли на генераторы при отключении электричества. Кроме того, Федоров проинформировал об открытии в области Пунктов несокрушимости.

"Из-за отсутствия электроснабжения в некоторых районах Запорожья могут быть перебои с водоснабжением. Все специалисты уже работают на местах. Водоснабжение постепенно восстанавливается", - написал он еще позже.

Уже в 04:22 Федоров сообщил, что энергоснабжение в Запорожской области восстановлено. Прежде всего подано питание на объекты критической инфраструктуры.

"В Хортицком районе Запорожья возобновление электроснабжения еще продолжается. Все службы работают, чтобы как можно быстрее вернуть свет всем потребителям", - добавил он.

Еще в одной заметке глава ОГА выразил благодарность экстренным службам, энергетикам и ремонтным бригадам, отметив, что благодаря им область в очередной раз выстояла по оперативно вернулась к нормальной жизни.

