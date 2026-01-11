Відключення світла в п'яти областях — Міненерго про ситуацію в енергосистемі України 11 січня

Енергетик біля зруйнованого Росією об'єкту. Ілюстративне фото: ДТЕК

Росіяни вкотре завдали ударів по енергетичних об'єктах України в ніч проти 11 січня. Внаслідок атаки частково відсутнє світло в Запорізькій, Дніпропетровській та Житомирській областях. Також у зв'язку з морозами на Київщині станом на ранок діють екстрені відключення світла.

Про це повідомив в.о. Міністра енергетики України Артем Некрасов в брифінгу.

Ситуація в енергосистемі України 11 січня

Міністр зазначив, що в результаті нічного російського обстрілу тимчасово були знеструмлені Дніпропетровська та Запорізька області. Зокрема, в останній згідно з повідомленням Запоріжжяобленерго стався справжній блекаут — без світла був повністю весь регіон, наразі електроенергія відсутня в понад 13 тисячі мешканців.

Водночас у Дніпропетровській області споживачі майже повністю заживлені, наразі там тривають аварійно-ремонтні роботи. Зазначимо, що в ДТЕК повідомляли про аварійні відключення світла в Дніпрі та області станом на 7:50.

Від російських обстрілів постраждала і Житомирщина, де без світла залишаються понад 7 тисяч абонентів. В частині регіону діють аварійні відключення, зокрема, в Коростенському районі.

Що зі світлом у Києві та області

Некрасов зазначив, що в столиці та регіоні енергетики завершили ключовий етап аварійно-відновлювальних робіт. Наразі в Києві тривають екстрені відключення в частині Печерського, Голосіївського районів та на Лівому березі. Триває перехід до прогнозованих графіків.

Своєю чергою у ДТЕК повідомили, що на Київщині вдалося заживити 370 000 родин, які були без світла через негоду та обстріли Росії. Енергетики працювали три доби в посиленому режимі. Однак наразі без світла лишаються близько 30 тисяч мешканців Броварського, Бучанського та Фастівського районів, зокрема, у Броварському та Бориспільському районах діють екстрені відключення внаслідок пошкодженого обстрілами обладнання.

За словами міністра, близько 48 населених пунктів Чернігівської області також лишаються без світла через несприятливі погодні умови. Над відновленням подачі електроенергії працюють ремонтні бригади.

"Наразі майже у всіх регіонах діють графіки погодинних відключень. У Києві та Київській області, на Одещині та частково на Житомирщині застосовуються аварійні графіки. Їхня тривалість може залежати від зниження температури повітря", — додав Некрасов.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський прокоментував російські обстріли української критичної інфраструктури взимку. За його словами, ситуація залишається складною.

Також в ДТЕК зазначили, що наразі в енергетиці України спостерігається найтяжча ситуація за всю зиму. Проблеми зі світлом виникають не лише внаслідок ударів РФ, а й через складні погодні умови.