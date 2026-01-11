РФ обстрілює енергетику України — Зеленський розповів про ситуацію та масштаби атак

Термінова новина

Президент Володимир Зеленський відреагував на удари російських окупантів по енергетичній інфраструктурі України. Глава держави повідомив, що протягом тижня РФ застосувала майже 1100 ударних дронів, понад 890 керованих авіаційних бомб та більш ніж 50 ракет різних типів.

Зеленський наголосив, що ситуація в країні залишається напруженою — ремонтні бригади працюють цілодобово для того, щоб повернути світло, воду і тепло в оселі всіх українців.

