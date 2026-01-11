РФ обстреливает энергетику Украины — Зеленский рассказал о ситуации и масштабах атак

Сложная ситуация — Зеленский прокомментировал атаки по энергетике
Дата публикации 11 января 2026 10:28
Президент Владимир Зеленский отреагировал на удары российских оккупантов по энергетической инфраструктуре Украины. Глава государства сообщил, что в течение недели РФ применила почти 1100 ударных дронов, более 890 управляемых авиационных бомб и более 50 ракет различных типов.
Зеленский отметил, что ситуация в стране остается напряженной - ремонтные бригады работают круглосуточно для того, чтобы вернуть свет, воду и тепло в дома всех украинцев.
