РФ обстреливает энергетику Украины — Зеленский рассказал о ситуации и масштабах атак

Срочная новость

Президент Владимир Зеленский отреагировал на удары российских оккупантов по энергетической инфраструктуре Украины. Глава государства сообщил, что в течение недели РФ применила почти 1100 ударных дронов, более 890 управляемых авиационных бомб и более 50 ракет различных типов.

Зеленский отметил, что ситуация в стране остается напряженной - ремонтные бригады работают круглосуточно для того, чтобы вернуть свет, воду и тепло в дома всех украинцев.

Реклама

Читайте также:

Новость дополняется...