Украина примет участие в заседании Совбеза ООН

Андрей Сибига. Фото: Новини.LIVE

Украина планирует присоединиться к заседанию Совбеза ООН по поводу нарушения российскими истребителями воздушного пространства Эстонии. Уже подан соответствующий запрос.

Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Андрей Сибига в воскресенье, 21 сентября.

Реклама

Читайте также:

Андрей Сибига. Фото: скриншот

Украина обратилась к Корее — что просит

"Впервые за 34 года Эстония обратилась с просьбой о созыве экстренного заседания Совета безопасности ООН. Это демонстрирует беспрецедентный масштаб угроз, которые агрессивная Россия представляет для стабильности Европы", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Украина уже направила соответствующий запрос к председателю Республики Корея, которая сейчас председательствует в Совбезе.

"Мы поддерживаем дружественную Эстонию в призывах к решительному и единому ответу на постоянную дестабилизацию международного мира и безопасности Россией", — добавил Сибига.

Напомним, что внеочередное заседание Совбеза ООН запланировано на 22 сентября. Это впервые за 34 года членства Эстонии в ООН, когда страна официально просит о созыве экстренного заседания Совета Безопасности.

Причиной стало то, что РФ нарушила воздушное пространство Эстонии. 19 сентября самолеты МиГ-31 — тяжелые перехватчики, способные нести российскую гиперзвуковую ракету "Кинжал" — пробыли в воздушном пространстве страны 12 минут.