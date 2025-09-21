Україна візьме участь в засіданні Радбезу ООН

Андрій Сибіга. Фото: Новини.LIVE

Україна планує долучитися до засідання Радбезу ООН щодо порушення російськими винищувачами повітряного простору Естонії. Вже подано відповідний запит.

Про це заявив глава Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга у неділю, 21 вересня.

"Вперше за 34 роки Естонія звернулася з проханням про скликання екстреного засідання Ради безпеки ООН. Це демонструє безпрецедентний масштаб загроз, які агресивна Росія становить для стабільності Європи", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Україна вже надіслала відповідний запит до голови Республіки Корея, яка нині головує в Радбезі.

"Ми підтримуємо дружню Естонію в закликах до рішучої та єдиної відповіді на постійну дестабілізацію міжнародного миру та безпеки Росією", — додав Сибіга.

Нагадаємо, що позачергове засідання Радбезу ООН заплановане на 22 вересня. Це вперше за 34 роки членства Естонії в ООН, коли країна офіційно просить про скликання екстреного засідання Ради Безпеки.

Причиною стало те, що РФ порушила повітряний простір Естонії. 19 вересня літаки МіГ-31 — важкі перехоплювачі, здатні нести російську гіперзвукову ракету "Кинжал" — пробули в повітряному просторі країни 12 хвилин.